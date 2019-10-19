繼參議院後　美議員再提出眾議院版「台北法案」

繼美國參議院外委會9月通過「台北法案」，包括美國聯邦眾議院外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）等議員10月18日提出眾議院版本的「台北法案」。匡希恒在其議員網站中指出，它目的在於加強台灣的國際地位，以及應對中國大陸就限制台灣的國際空間以及全球外交承認增加施壓。

美國聯邦眾議院外委會亞太小組成員匡希恒。（資料圖片/路透社）

法案全名為《台灣友邦國際保護暨強化倡議法案》，（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative，TAIPEI Act）。匡希恒18日發布新聞稿指出，提出法案的議員包含眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共和黨籍主席巴拉特（Mario Díaz-Balart）與民主黨籍主席塞雷德（Albio Sires），以及民主黨籍眾議員岡薩雷斯 （Vicente Gonzalez）。

匡希恆表示：「我們（美方）與台灣關係是重要的聯盟，以及我們須竭盡所能強化台灣的民主與自由市場經濟。」法案也呼籲華府立即開始就「美台自由貿易協議」進行談判。

眾院版法案與參議院外委會9月25日通過的版本大致相同。參院外委會通過的「台北法案」尚待兩院通過一致版本後，才會送交總統特朗普（Donald Trump）簽署。

就「台北法案」，國台辦發言人馬曉光9月27日曾表示，此舉嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國大陸內政，對此表示堅決反對。

（中央社、聯合新聞網）