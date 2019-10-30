德國情報局長：不可完全信任華為

德國政府對華鷹派強硬發聲，駁斥政府草擬的對中國電訊巨頭華為一視同仁、允許參與第五代移動網絡（5G）建設的決定，強調需要分別設門檻，將華為排除在「核心領域」門外。

美國彭博社消息稱，德國聯邦情報局（Bundes Nachrichten Dienst，BND）局長卡爾（Bruno Kahl）10月28日在柏林議會舉行的公開聽證會上，就華為若參與德國5G建設，將帶來的風險以及華為同北京的關係作證稱，對於德國建設5G，不可完全信任華為。

卡爾稱：「對於一家高度依賴中國共產黨及情報機構的國有企業來說，信任是不存在的。」「而對於一家不能完全信任的公司，基礎設施不是一個合適的領域。」卡爾強調指出，即使「有些部分不必排除某一具體的競標商」，但華為不應被允許進入涉及德國5G「核心領域」。

默克爾10月28日在德國多特蒙德市出席科技大會時展望道：「德國企業一旦獲得5G通道，將很快能夠盈利。」不過，默克爾否認了此前媒體的說法，德國《商報》等媒體稱，是她出面干預，允許華為參加5G建設，政府才將最初計劃阻止華為進入德國市場的條款，從10月15日發佈的《新電信網絡安全標準廣義草案》中拿掉。默克爾強調稱，德國從未有條款禁止華為參與5G建設。

王毅10月21日訪法，在巴黎愛麗捨宮同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會晤，馬克龍即將在11月上旬，中國第二屆進口博覽會期間訪華。（新華社）

此前，中國外長王毅剛剛結束歐洲之行，德國媒體10月27日稱，王毅訪問繞行柏林，取消與德國外長馬斯（Heiko Maas）的早餐會晤，中國已將德國置入「外交冰櫃」。德國之聲新聞網10月27日消息稱，先是在紐約的一次早餐泡湯；然後，王毅對柏林的訪問告吹。

在10月24日的歐洲之行中，王毅本應到訪德國首都，與馬斯（Heiko Maas）舉行定期「戰略與安全政策對話」。然而，這位中國外長只在德國的兩個鄰國逗留：先是法國，然後是瑞士。有德國學者認為，「的確，我們現在暫時被放進了外交凍櫃」，這符合中國外交政策的邏輯，「德國要是會被網開一面，那便不合常理了」 。