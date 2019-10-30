中國東北部署戰略無人機　韓媒：雙重標準

中國在吉林省部署了十幾台最新戰略無人機，對此韓媒認為，中方的無人機可監視整個朝鮮半島，與「薩德」事件相比，顯現出中方的雙重標準。

中韓因「薩德」分歧導致兩國關係出現裂痕。（VCG）

韓國《朝鮮日報》10月30日報道，中國在和朝鮮接壤的吉林省部署了至少10餘台最新戰略無人機「翔龍」。

報道稱，該無人機的戰鬥半徑為2000公里，不僅可以飛到韓國的西海和東海，也可飛行至日本。這意味着韓國東海沿岸的韓軍後方和日本，以及聯合國後勤基地也都包含在中國無人機的監視偵查範圍之內。

報道引述韓國軍部相關人士透露，「中國在吉林省部署『翔龍』，並持續擴張基地設施」，「目測已部署了至少10餘架，最多20架」。這些事實也可通過衛星地圖服務「谷歌地球」可確認。

據吉林省雙遼市附近機場的10月初的照片可見，9台「翔龍」或是出擊，或是處於待機狀態。可推測中國在此處基地使無人機飛到韓國的西海和東海外，甚至會飛至太平洋。

「翔龍」被稱為美國高空無人偵察機「全球鷹」的中國版。它可在1.8萬米的高空中投入使用，最大續航距離為7000公里，空中滯留時間是10小時。它不僅可以蒐集到視頻情報，也可進行軍部通訊監聽等。

韓國軍部相關人士表示，「雖然整體功能還不如『全球鷹』，但大致上還是可以進行與此相似的功能和作用」，「因其戰鬥半徑寬廣，將會在朝鮮半島全境都可進行飛行」。

韓國專家們認為，「翔龍」除了單純偵查外也可承載武器。也有觀測認為，中國把吉林省基地變成無人機專用的前哨基地化時，可能會部署攻擊專用的無人機。

韓國軍部內外有聲音認為：「批判韓方部署『薩德』的中國，用最新型偵查無人機攪動朝鮮半島附近是違背常理的。」

韓國軍部相關人士表示：「中國曾因並未對中國進行探測功能的『薩德』對韓國進行經濟報復，如今卻在肆無忌憚的使用可輕而易舉窺視朝鮮半島的無人機。」

韓國《中央日報》認為，中方的這種做法顯示了對內對外的「雙重標準」，屢次在中韓問題上的不對等，在某種程度上也是作為大國的一種「霸權」體現。