矽谷「印度勢力」盡享優勢　華人為何未獲同等待遇？

美國矽谷（Silicon Valley）是世界資訊科技的「首都」。在中美貿易戰愈演愈烈、矽谷警惕中國人的氛圍日益濃厚時，印度人在矽谷受到前所未有的歡迎。

美國將中國視為競爭對手，尤其在科技方面對中國虎視眈眈。（允）

《南華早報》10月30日報道，隨着中美貿易戰爆發，美國牽制中國人才，印度人在矽谷普遍更受歡迎。Google、微軟（Microsoft）、美光（Micron）等主導世界科技市場的國際大企業中，有很多是由印裔美國人出任行政總裁（CEO）。

行政總裁為印裔美國人的七大科技企業銷售額將達到3,600億美元，如果將這些企業整體看作一個「國家」，這個「國家」的國內生產總值（GDP）規模居世界第35位。

報道指出，印度人在矽谷受到青睞是因為印度官方語言中包括英語，而且法治民主價值等方面同美國有共同之處，因此並不像中國成為美國眼下的競爭對手。

由於中美貿易戰的影響，中國人在矽谷受到的牽制愈來愈嚴重，印度人因此「步步高昇」。在中美皆因貿易戰導致本國經濟受到打擊的同時，印度則處於「無風地帶」。

在美國獲得科學和工程學博士學位的中國人仍然比印度人多出兩倍，但中國科技從業員卻落後於印度人。一名經濟學家指出，美國視中國為全面的競爭對手，而印度並非如此，中國希望得到平等對待，但諷刺的是中國現時面對更大的審查。