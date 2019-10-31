美國防部公開緝拿巴格達迪行動影片　證實海葬遺體

美國中央司令部戰鬥司令麥肯齊（Frank McKenzie）10月30日於五角大樓舉行簡報會，公開緝拿ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）行動的多張解密相片和影片。

美國國防部公開行動的相片，左圖為襲擊前，右圖為襲擊後。（美聯社）

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據中央司令部指，影片中，當時有戰士從巴格達迪所在建築物附近向美國軍機開火。麥肯齊表示，美軍捉拿巴格達迪前，對方引爆炸藥背心後死亡，導致兩名兒童死亡。美國早前指有三名兒童死亡。

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) 2019年10月30日

麥肯齊指，巴格達迪自殺後，美軍進行DNA測試，與2004年巴格達迪於伊拉克被扣押期間所獲取的樣本比對，確認身份。巴格達迪死後24小時內，美軍根據武裝衝突法以海葬形式處理巴格達迪的遺體。

麥肯齊透露，行動中受傷的軍犬追捕巴格達迪期間，因為接觸到電纜而受傷。他指，軍犬已經於特種部隊服役四年，曾參與約50項任務，現時重投服務。他形容，這樣的軍犬是部隊重要的成員。總統特朗普（Donald Trump）已經公開軍犬的相片，但名字仍屬機密。