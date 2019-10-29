美軍擊殺巴格達迪的三項利器：軍犬、三角洲部隊與DNA技術

美軍10月26日展開行動，追捕極端組織ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），之後證實他自殺身亡。這次行動的背後，是由三角洲部隊主導，配合「精英軍犬」和尖端的DNA檢測技術，最終將巴格達迪趕上絕路。

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上載一張軍犬的照片，讚揚軍犬在行動中發揮的角色。美媒引述消息指該軍犬名為「科南」（Conan），隸屬美國陸軍最精銳的三角洲部隊（Delta force），成功將巴格達迪迫入窮巷「自爆」，但相信牠在任務中受到輕度電擊傷害。

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月28日

軍犬身價可逾200萬 軍階較訓練員高

自2001年911事件後，美軍在多項反恐行動中積極使用軍犬，品種包括以勇猛著稱的德國牧羊犬，以及比利時瑪連萊犬（Belgian Mallnois）。牠們會負責偵測、滲透和追捕行動，能攜帶攝影機進入危險地帶，甚至可較先進儀器更迅速地嗅出爆炸品。

自2001年911事件後，美軍多次灰反恐行動中出動軍犬，品種包括以勇猛著稱的德國牧羊犬，以及比利時瑪連萊犬（Belgian Mallnois）。牠們會負責偵測、滲透和追擊等任務，可以攜帶攝錄機進入危險場地，也能比起先進儀器更迅速地嗅出爆炸品。

以2011年有份參與追捕蓋達組織（Al-Qaeda）前領袖賓拉登（Osama bin Laden）、隸屬海豹突擊隊（Navy SEAL）的軍犬「開羅」（Cairo）為例，牠當時負責看守拉登的大宅，防止部隊執行任務時受到其他人入侵，牠們一般會配備防水衣和夜視攝錄機等等。彭博社估計，一頭受過完整訓練的軍犬，身價可高達28.3萬美元（約220萬港元）。

值得留意的是，軍犬通常被授予士官（Non-commissioned officer，NCO）的軍銜，比起其訓練員的軍階更高。據美國陸軍網站介紹，這項傳統是為了確保軍犬能在軍中得到良好對待，一旦軍犬受到虐待，訓練員會受到嚴厲處分。

美軍在行動中猛烈炮轟巴格達迪匿藏在伊德利卜省巴里沙（Barisha）的建築物，事後現場一片頹垣敗瓦。（AP）

憑藉DNA檢測技術迅速「認人」

特朗普稱在巴格達迪自殺身亡約15分鐘後，美軍成功確認其身分。《紐約時報》報道，這意味特種部隊攜帶了新型的生物識別及DNA檢測儀器。報道指，最新的可攜式快速DNA檢測儀可利用身體部分和血液，在90分鐘內確認身分。檢測儀的大小與微波爐相約，可由直升機運載。

雖然暫時未知特種部隊是否採用新型DNA檢測儀「認人」，但由於巴格達迪曾於美國被囚禁，有理由相信美軍已獲得其DNA樣本，而且美國近年大力投資生物識別技術，同行的三角洲部隊中也有生物識別專家，所以能快速識別巴格達迪也不算意外。

美軍在任務中迅速確認死者為巴格達迪，相信可能最採用了新型的DNA檢測技術。此外，在美軍行動前，由庫爾德族領導的敘利亞民主部隊（SDF）派出的一名間諜，成功獲取巴格達迪的內褲，導致後者行蹤敗露。（AP）

陸軍精英「三角洲部隊」領導

美軍這次任務名為「凱拉米勒」行動，是為了紀念2015年遭ISIS殺害的美國救援人員米勒（Kayla Mueller）。行動由美國陸軍最精銳的三角洲部隊領導，並相信有稱為「夜間獵人」的第160特種作戰航空團（SOAR）成員參與。

《時代》雜誌報道，8架CH-47直升機運載隊員到巴格達迪藏身地點，再由阿帕奇直升機及定翼戰機等炮轟建築作掩護。三角洲隊部隊曾嘗試說服屋內人員投降，但不成功，結果隊員砸碎牆壁向內進攻，巴格達迪被迫逃至地下隧道，最終自殺身亡。整個行動維時僅約2小時，動員不超過100人。