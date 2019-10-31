美國前貿易官員：「習特會」或在曼谷舉行

智利總統宣布停辦11月亞太經合組織（APEC）峰會和12月聯合國氣候變化大會（COP25）。主辦方表示尚無備選地。中美亦同在10月30日表示，正加緊磋商，願在相同時間框架內完成協議簽署。

智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）當地時間10月30日發表電視講話稱：「這是一個非常艱難的決定，但這是基於常識的明智決定。」

彭博社消息稱，APEC主辦方表示，目前沒有計劃在其他任何地方舉辦2019年峰會。

美國白宮新聞發言人吉德利（Hogan Gidley）當天向媒體發布郵件聲明稱，雖然「APEC目前沒有（智利外的）備用舉辦地」，「我們期待與中國在同一時間框架內，完成這份具有歷史意義的貿易協議的第一階段。」

三名美中貿易談判知情人士對彭博社透露，從智利時局動盪開始，團隊已經用數周時間尋找其他場地。

特朗普（左）遭遇彈劾，非常需要簽署美中貿易第一階段協議的勝利消息。圖為特朗普6月29日大阪會晤習近平。（Reuters）

泰國有可能被選中代替智利成為習特會晤地，第35屆東盟峰會及相關會議將於10月31日至11月4日在泰國曼谷舉行，而特朗普曾在2017年出席過馬尼拉舉辦的東盟峰會。美國前貿易官員肖恩·金（Sean King）對《南華早報》稱，「習近平和特朗普可能會計劃在曼谷東盟峰會上會晤；但是如果沒有，他們便需要安排一次會議，以顯示簽署貿易協議的目的。」

美國韋達投資諮詢公司（Veda Partners）經濟政策研究總監特雷茲（Henrietta Treyz）補充稱，智利之所以能被選中舉行習特會晤，是因為相對而言的地緣中立性。美國總統特朗普（Donald Trump）一直希望在美國佛羅里達州海湖莊園舉行簽署儀式，但這樣的提議通常都被中國國家主席習近平避開了。中方傾向在亞洲或是第三方場地舉行。

亦有其他可能性。美國霍士商業頻道記者勞倫斯（Edward Lawrence）在Twitter上稱，中國已經提議在澳門舉辦2019年APEC峰會。

特雷茲對《南華早報》稱：「APEC與美中談判從不相關。這份第一階段協議亦有可能將由萊特希澤（Robert Lighthizer）與（中國副總理）劉鶴代替而非元首簽署。」