習特會晤下一站在燃燒　民眾：智利模式已死

智利公共交通系統加價引來首都聖地亞哥萬人示威、暴亂熊熊燃燒的泄憤之火。城市多處巴士站、地鐵甚至電力大樓成為示威者縱火目標，總統皮涅拉形容國家進入戰爭狀態。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月20日發表電視講話稱：「我們正與無情、強大的敵人作戰，敵人施暴不限於人或是物，唯一的目的就是對所有智利人造成傷害。」，又認為騷亂有幕後組織和犯罪組織策動。他在19日凌晨宣布國家進入戰爭緊急狀態。

防長埃斯皮納（Alberto Espina）則稱，鑑於搶劫現象嚴重，軍方決定從20日起向聖地亞哥增派1,500名士兵維持社會秩序。目前有超過9,500名軍人和警察在首都地區保護供水、供電設施以及機場、地鐵站等，制止搶劫、縱火等違法行為。當地《三點鐘報》（La Tercera）21日消息稱，智利全國16個大區中，已有5個大區進入緊急狀態，多個地區實施宵禁。

美國CNBC財經頻道10月21日報道稱，智利20日爆發全國大規模暴力示威活動，有示威者焚燒巴士以及地鐵站等設施，並與防爆警察發生衝突，其中在聖地亞哥一地就發生了70宗「嚴重暴力事件」。美國有線電視新聞網（CNN）同日消息亦稱，上周有過萬人湧進聖地亞哥及周邊地區遊行，多處地鐵站甚至一家電力公司大樓因遭到蓄意縱火和燃燒。聖地亞哥市長盧培拉（Karla Rubilar）表示，暴亂導致最少11人喪生。

智利合作電台（Radio Cooperativa）消息指，聖地亞哥地鐵1號線21日受到破壞，修理工程需花費約3億美元。地鐵4號線和4A線將在未來數月都無法恢復運行。智利地鐵工會表示，1號線不能滿足最低安全行駛條件，呼籲地鐵員工21日不要上班。而美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）表示，位於智利境內的60多家超市遭到不同程度的損毀，因此決定將關閉所有在當地的門店。

智利是拉丁美洲地區最富有的國家之一，但同時也是全球其中一個貧富差距最為嚴重的國家。根據亞太經合組織（APEC）數據顯示，智利2017年的貧困率達到16.5%。

當地一名大學生塞普爾維達（Karina Sepulveda）20日在聖地亞哥市中心遊行時向路透社表示：「對智利模式的信仰已死。低收入、醫保匱乏、養老金微薄，讓國人疲憊。」

德國《明鏡》周刊21日以「模範國家燃燒起來了！」為題發表言論，指對普通民眾來說，聖地亞哥的地鐵票價在過去12年來已經上漲近一倍，但民眾工資卻沒有同等的漲幅，這導致地鐵票價30披索（約0.04美元）的加幅成了普通民眾的「不能承受之重」。

德新社（DPA）21日文章將智利稱作「火焰中的綠洲」，文章寫道，強烈的騷動正在撼動智利，身着迷彩服的士兵在聖地亞哥街頭坐着裝甲車巡邏，不少軍用坦克也出現在大街上。這是智利自1990年皮諾切特（Augusto José Ramón Pinochet Ugarte）的軍事統治結束30年來，首次出現這類場景。

而亞太經合組織（APEC）2019年度峰會11月中旬於聖地亞哥舉行，屆時日本首相安倍晉三、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump）等國家領袖會出席。另外聖地牙哥亦會於12月2至13日主辦聯合國氣候變化大會。