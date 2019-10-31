智利放棄舉辦APEC峰會衝擊中美談判　學者：未必是壞事

中美兩國原本計劃在11月的智利APEC峰會上簽署第一階段的貿易協議，但是智利日前宣布取消舉辦這次APEC峰會，中美雙方該如何應對呢？

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月30日宣布，由於聖地亞哥的反政府抗議持續不斷，智利無法再主辦11月中的APEC峰會以及12月初的《聯合國氣候變化框架公約》第25屆締約國峰會（COP25）。

皮涅拉說：「這是一個非常艱難的決定。」他對記者說，這是基於「常識的明智原則」做出的決定。他還說，作為總統，他「必須永遠把自己的同胞置於一切之上」。皮涅拉說，他的首要關注「是恢復公共秩序、我國公民的安全與社會安定以及推動一項社會議程，以回應我國公民的主要訴求」。

智利抗議始於10月18日，起因是聖地亞哥地鐵票漲價4%。抗議已擴散到全國，普通智利民眾覺得，在這個拉美最富裕的國家，他們並沒有享受到經濟繁榮的好處，這種不滿情緒助長了抗議風潮。

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10月28日，抗議者和安全部隊之間爆發了衝突，同一天，皮涅拉撤換八名內閣成員，以試圖平息政治危機。雖然多數抗議都是和平的，但是有些抗議演變為暴力，造成至少20人死亡。抗議者要求改善國內經濟平等，並改革退休金和醫療制度。為了平息抗議，中間偏右的億萬富翁皮涅拉上星期提出了一系列建議，包括提高最低工資和退休金以及降低藥品和公共交通的價格。

中美協議怎麼辦

值得一提的是，美國總統特朗普原計劃在智利APEC峰會上同中國國家主席習近平會晤，並簽署第一階段的貿易協議，讓中美貿易戰降温。智利突然放棄舉辦APEC峰會的做法讓中美兩國措手不及。

白宮副新聞秘書吉德利（Hogan Gidley）10月30日就智利取消主辦APEC會議發表聲明說，「到目前為止，APEC似乎不會在智利舉行，據我們所知該組織目前沒有準備第二個地點。我們正等待有關另一個地點的可能信息。」

對於中美第一階段貿易協議，他說，「我們期待在同一時間範圍內敲定與中國的歷史性貿易協議的第一階段，當我們有通知的時候，我們會告知你們的。」

中國商務部10月31日發表聲明稱，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將於本週五再次通話。

與此同時，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）10月30日在沙特出席會議時說，美國和中國的談判富有成效，討論協議文件的工作正在繼續。

學者和媒體評論

美國媒體Politico在10月30日報道稱，一名熟悉談判內幕的消息人士說，APEC峰會取消使局勢變得尷尬，但是不會影響取得的進展。這位消息人士還說：「我們只要找到其他某個地方就行，可以簽協議的合適的地方。」

路透社引述一名消息人士說，白宮有意讓美國的一些地方作為APEC峰會的備選地點，阿拉斯加和夏威夷是中國能夠接受的潛在選擇。與此同時，一名中國貿易問題的消息人士透露，中國提議將澳門作為會議的潛在地址。

但是路透社報道指出，貿易專家說，在如此短的時間裏，安排另一場峰會非常難。美國戰略與國際研究中心亞洲經濟高級顧問古德曼（Matthew Goodman）說，這些峰會涉及到21位領導人，是一個浩大的工程，將會議在兩週之內轉移到其他地方是不可能的。

古德曼還說，白宮顯然表示，真的想要「習特會」順利舉行，但是更有可能的是，兩國的貿易部長和大使簽署第一階段協議，領導人的會議留待以後。

美國之音報道稱，華盛頓智庫美國企業研究所史劍道（Derek Scissors）對美國之音表示，美中仍然很有可能達成第一階段貿易協議。他通過電子郵件回答美國之音提問時說，雙方並不需要一次元首峰會才能完成這份協議。

彼得森國際經濟研究所常駐高級研究員哈夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）對美國之音表示，智利APEC峰會的取消使美中元首失去見面機會，這可能會使雙方的談判沒有了時間上的壓力。「我認為有關第一階段（貿易協議）細節的談判進展得相對不錯，」他說，「我認為還是會有協議的，但協議的達成也許會推遲到11月下旬或者12月初。」

在智利宣布取消舉辦APEC峰會的前一天，美國官員還說，可能無法在11月簽署協議。據路透社10月29日報道，美國政府一名官員稱美中第一階段貿易協議可能無法如期於下月在智利簽署。這位官員說：「如果沒有在智利簽署協議，並不意味着協議就此瓦解。這隻表明它還沒有準備好。我們的目標是在智利簽署，但有時第一階段貿易協議的文件可能還沒準備好。目前進展良好，我們希望能在智利簽署。」