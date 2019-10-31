【中美貿易談判】中方稱兩國代表周五通話　姆努欽：或11月簽協議

外界本來期待中美元首11月在智利APEC峰會期間，簽署中美首階段貿易協議，但因智利內亂、峰會取消，中美不得不改變計劃，中美雙方一連兩日都發放積極消息，明確達成協議的決心。

美國白宮新聞發言人吉德利（Hogan Gidley）10月30日向媒體發佈郵件聲明稱，雖然「亞太經合組織（APEC）目前沒有（智利外的）峰會備用舉辦地」，「我們期待與中國在同一時間框架內，完成這份具有歷史意義的貿易協議的第一階段。」

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美國《紐約時報》消息稱，當天稍早於白宮聲明，美方牽頭人之一、財長姆努欽（Steven Mnuchin）10月30日在沙特阿拉伯出席投資峰會期間，也對媒體發放積極信號稱，美中正在軌道上，朝着11月簽署第一階段貿易協議推進。

中國商務部官網10月31日發佈消息稱：「商務部新聞發言人發表聲明稱，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將於本週五（11月1日）再次通話。」

商務部在重申此前一天外交部消息的基礎上，進一步明確了通電話日期。中國外交部新聞發言人耿爽10月30日在發佈會上答記者問時稱：「雙方牽頭人將於近期再次通話，在此期間兩國工作層將持續抓緊磋商。」「確認部分文本的技術性磋商基本完成。」