中韓企業合作默默擴大　韓媒：雙方不得已互救

韓國媒體10月31日報道，中韓企業正在積極尋求合作，對此，有聲音認為，這是當前大環境下雙方不得已的互救與雙贏。

韓國《朝鮮日報》報道，現代GLOVIS方面28日表示，與中國專業整車物流企業「聯合物流」成立合資公司「江蘇格聯物流有限公司」。現代GLOVIS通過持股51%的該合資公司得以承接中國吉利汽車、長城汽車、廣州汽車等中國當地的整車運輸業務。

中韓因「薩德」分歧導致兩國關係出現裂痕。（VCG）

此前，現代GLOVIS在中國一直只能承接現代、起亞汽車的運輸業務。現代GLOVIS為了減少在物流領域對現代、起亞汽車等子公司的依賴度（60%），正在擴大非子公司的業務。

聯合物流以中國東北地區為中心，設有17個整車運輸據點。合資公司將靈活運用包括現代GLOVIS的14個據點在內的31個據點，開展現代、起亞以及吉利、長城和廣州汽車的整車運輸業務。

現代GLOVIS有關人士稱：「運輸網絡一旦拓寬，物流成本也將隨之下降，將更容易承接到追加貨物訂單。」

韓國的企業巨頭紛紛加強了與中國企業的合作。除了現代之外，三星電子也加強了與中國企業的合作。

三星決定將每年生產的3億部智能手機中的20%，即6千萬部不再交由世界各國的分公司工廠生產，而是委託給中國企業生產。

韓國四大集團——三星電子、現代汽車、SK、LG正在進行關乎企業存亡的產業重組。中國從曾經的廉價生產基地躍升成為向市場推出更廉價產品的競爭對手，隨着人工智能、電動汽車等製造業模式的變化，他們正面臨着稍有不慎就有可能淪為「二流」的危機。

現代汽車拿出了今後將汽車比重降低一半的「猛藥處方」，SK集團正在出售部分作為集團根基的化學產業。LG集團也在頻繁地出售子公司或者收購其他公司，意圖打造「一等基因（DNA）」。

韓國《中央日報》認為，在中美貿易戰給中國經濟帶來一定的負面影響的背景下，中國企業急需尋找日韓企業進行合作，而韓國經濟不景氣也促成了韓國的龍頭企業與中方企業的積極合作，中韓企業的合作某種程度上可以說是不得已的雙贏與互救模式。