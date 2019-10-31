薩德惹禍？美音樂學院韓籍學生來華演出遭拒　外交部：只是個案

早前有消息指，美國伊士曼音樂學院（Eastman School of Music）周二（29日）取消了該校學生愛樂樂團在中國演出，因為中國拒絕為樂團的三名韓國學生頒發簽證。其院長還說，中國拒簽原因是「薩德」問題。 對此，中國外交部發言人耿爽周三（30日）回應稱，暫時未了解情況，但他強調這只是一起孤立的簽證個案。

美國伊士曼音樂學院座落於紐約州羅徹斯特市區中心地帶，隸屬於羅徹斯特大學的音樂專業學院，被認為是世界上最有名望的音樂學院之一。（網上圖片）

《美國之音》道稱，伊士曼音樂學院最初表示將在沒有韓國學生參加的情況下繼續巡演，但在學生和校友的強烈抗議之後，學校改變了先前的決定。

另據NBC News報道，學院院長羅西（Jamal Rossi）在一份聲明中表示：「考慮到這次巡演的特殊情況，對於伊士曼音樂學院和我們共同的價值觀來說，最好的方案是等到愛樂樂團(Eastman Philharmonia)全員能作為一個整體參加巡演。」

羅西還在寫給學校員工的一封公開信中說，三名韓國學生無法取得簽證，「與2016年美國決定在韓國部署導彈防禦系統有關，中國對此的回應是禁止韓國藝人赴華演出。」

據悉，自從韓國在2016年同意部署薩德導彈防禦系統以來，中國陸續出現各種抵制韓國產品、公司、演藝界人士等一系列「禁韓」現象。

就對伊士曼音樂學院提出的「薩德拒簽問題」，耿爽在例行記者會上表示，「這只是一起孤立的簽證個案」。他還指出，韓國2018年來華人次為419.3萬，「如果像有人說的那樣，我們因為『薩德』的問題拒絕給韓國人發簽證，那去年這幾百萬人是怎麼來的？」

（美國之音、澎湃新聞）