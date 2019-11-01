【通烏門】眾議院通過彈劾調查議案　特朗普：最大的政治迫害

美國國會眾議院10月31日投票通過了彈劾總統特朗普（Donald Trump）的議案。結果公布後，特朗普立刻在社交媒體發文回擊，怒斥議案是政治迫害。

美國眾議院10月31日表決通過對總統特朗普的彈劾調查程序。（Reuters）

眾議院表決對特朗普的彈劾調查時，黨派色彩分明，支持彈劾調查的票數是232票對196票，所有共和黨人投下反對票，另外亦有兩名民主黨人倒戈。

特朗普在表決後立即在Twitter大發牢騷，稱有關的彈劾調查「是美國史上最大的政治迫害事件」。

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月31日

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）在聲明指，總統「沒有做錯任何事」。她稱有關程序「不公、違憲、絕非美國方式」。她還表示：「佩洛西和民主黨對這種非法彈劾程序如此痴迷，並不能傷害特朗普總統，而是傷害了美國人民 。」

《華爾街日報》報道稱，眾議院31日通過的決議為調查制定了路線圖，並將使調查更加公開，但決議未列出具體時間。該決議授權眾議院情報委員會公布過去幾次面談的文字記錄，並賦予共和黨人包括傳召證人的更多權力，不過這些要求需得到民主黨的批准。