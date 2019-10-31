博彩公司預測特朗普被彈劾概率：創紀錄飆升至79%

美國總統特朗普（Donald Trump）被捲入「通烏門」之中，其是否被彈劾成為關注焦點。美國大型博彩網站預測，特朗普遭到彈劾的概率已升至創紀錄的數值。

美國總統特朗普被指7月時施壓烏克蘭調查自己的競爭對手、美國前副總統拜登，圖為2019年9月25日，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（左）在紐約舉行會談。（AFP）

俄羅斯衛星通訊社10月30日報道，美國最流行的大型博彩網站之一PredictIt預測，特朗普在第一任期結束前遭到彈劾的機率飆升至創紀錄的79%。

9月中旬以前，博彩公司預測特朗普遭到彈劾的可能性一直維持在25%左右。9月18日起，遭彈劾機率開始飆升，9月29日，達到72%，10月29日則達到79%。

9月25日，白宮公布了美國和烏克蘭兩國總統7月電話會談速記紀錄。速記紀錄內容顯示，特朗普要求烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查布里斯馬集團（Burisma Group），特朗普2020年大選的主要競爭對手、美國前副總統拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）曾是這家烏克蘭私營天然氣公司的董事會成員。

美國民主黨人在眾議院啟動了對特朗普的彈劾調查，指控特朗普尋求外國政府幫助試圖通過破壞政治對手聲譽干預選舉。

美國《紐約時報》10月29日援引消息人士的話報道，美國國家安全委員會官員温德曼（Alexander Vindman）在美國國會閉門作證時說，白宮修改了特朗普與澤連斯基之間的談話筆錄，刪除了某些重要語句。

10月29日，美國眾議院民主黨提交一份決議，如果獲得通過則會啟動對特拉普的正式彈劾程序。眾議院全體議員或將於10月31日就此進行辯論和投票。