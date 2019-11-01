巴格達迪死後誰是「接班人」？　ISIS稱新領袖與先知穆罕默德同族

極端組織ISIS發言人10月31日發布錄音，證實其領袖巴格達迪已死，並且公布其繼任者是庫雷希（Ibrahim al-Quraishi）。這位新領袖的身份十分神秘，連其名字亦充滿疑團。

巴格達迪在美軍的突襲行動中引爆炸彈背心身亡。（AP）

美國總統特朗普（Donald Trump）10月27日宣布，巴格達迪在美軍的突襲行動中引爆炸彈背心身亡。事後5天，ISIS公開回應。

ISIS旗下的標準傳媒社（al-Furqan）發布一個長7分鐘的錄音，除了哀悼巴格達迪，亦宣布他的繼任人，並指他與巴格達迪一樣，其祖先與伊斯蘭先知穆罕默德屬同一個部族。

錄音內容指出，新的「哈里發」（Caliph，意即穆斯林的統治者）由組織的「協商會議」（Shura Council）選出，並指他是一名資深「聖戰士」和宗教學者。

「新恐怖魔頭」 名字有三個？

庫雷希身份相當神秘。斯旺西大學（Swansea University）專門研究ISIS的研究員塔米米（Aymenn al-Tamimi）稱這名字之前未為人所知，惟ISIS發言人錄音公布的繼任人指身份，有可能是美國國務院所指、巴格達迪有力的接班人阿卜杜拉（Hajj Abdullah）。塔米米說：「這有可能是我們已知的人，或採用這個新名字。」

這位ISIS新領袖的名字，有可能不是真名。所有由ISIS給予組織成員的名字，都是kunyas（姓氏）。ISIS的聖戰士都以此作為入伍時用的别名或假名，以試圖掩飾其真實身份並採用伊斯蘭象徵。此外他的姓氏al-Quraishi亦顯示，這族的人自稱是先知穆罕默德所屬部族的後裔。

庫雷希的名字看來也不止一個。巴格達的姻親薩傑特（Mohammed Ali Sajet）曾指在ISIS的文件中指出，有一位名為阿卜杜拉的人，美國則稱他為毛拉（Amir Muhammad Sa'id Abdal Rahman al-Mawla）。美國指此人可能會成為「哈里發」。

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在英國《獨立報》11月1日報道刊出皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）的國際安全研究總監潘圖奇（Raffaello Pantucci）的訪問。潘圖奇認為庫雷希看來是一名伊拉克人。他指庫雷希自身為伊拉克蓋達組織領袖之時，已是巴格達迪核心圈子中的一員。

美國的通輯令形容這位伊拉克男子是ISIS其中一位高級思想家，在伊拉克的蓋達組織（al-Qaeda）中逐步晉升。他有份確認ISIS屠殺雅茲迪人的合法性。

特朗普10月27日宣布，巴格達迪於美軍行動中死亡。他指出，巴格達迪幾周前已遭到監視，美軍特種部隊10月26日在敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib）採取最高機密行動。巴格達迪遭受追捕期間，引爆自殺式炸彈背心身亡。