【中美貿易談判】特朗普稱中國不是美國的問題　聯儲局才是

美國總統特朗普（Donald Trump）回應智利峰會取消問題稱，很快將公布同中國國家主席習近平一同簽署第一階段貿易協議的新址。

特朗普10月31日在Twitter上說：「中國及美國正就簽署第一階段協議的場地進行挑選，這佔全面協議的六成。在智利舉行的APEC取消對（簽署協議）結果沒有影響。（美國）將公布新的地點。習總統（英文原文為President Xi）及特朗普總統將會簽字。」

中國商務部當天在官網發佈簡短聲明，新聞發言人表示「貿易磋商工作進展順利」，「雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。」聲明還稱，中美雙方牽頭人11月1日再次通話。

《華爾街日報》報道，白宮新聞發言人證實這一消息並指出，通話人員將包括中國國務院副總理劉鶴、美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

特朗普其後Twitter發布，指出「人們對（聯儲局主席）鮑威爾（Jay Powell）和聯儲局非常失望。聯儲局一開始就做錯了，加息加得太快，減息減得太慢。他們甚至在一開始時收緊政策。其他人都在圍着聯儲局跑以及取笑它。美元及息率在傷害我們的製造業。我們應該減息減得低過德國、日本及其他地方，但聯儲局將我們置於競爭中不利的位置。中國不是我們的問題，聯儲局才是。我們無論如何都會贏。」