【中美貿易戰】彭博社：中方官員對達成全面協議抱懷疑態度

彭博社10月3日引述知情人士報道，即使中美接近簽署首階段貿易協議，中方官員對於與美國達成全面的長期貿易協議仍抱懷疑態度。

在智利宣布取消APEC峰會後，中美雙方仍積極溝通，有意達成貿易協議。（路透社）

報道指出，據消息人士透露，在中共十九屆四中全會舉行之際，中國官員在與訪問北京的美方人士舉行非公開對話中，表明中方不會最棘手的敏感問題上出讓步。他們仍然憂慮美國總統特朗普「衝動」的本質，認為他有可能在最後關頭推翻協議。

消息人士稱，中方認為除非美國取消更多關税，否則雙方在未來談判取得有意義結果的可能性極小。他們亦促請美方人士將有關信息帶回華府。

有熟悉中方立場的人士表示，無需要即時取消所有關稅，但必須納入下階段談判。北京亦希望特朗普取消原定12月15日起實施的進口關稅，並將決定寫進首階段協議。受新一輪關稅影響的商品包括智能手機和玩具等。

一名知情的中方官員指，北京願意於首階段後繼續談判，並持開放態度，但雙方承認將會難以於深層結構改革達成共識。

美國康奈爾大學（Cornell University）的經濟學者普拉薩德（Eswar Prasad）指出，即使雙方達成首階段協議，次階段將會困難重重，所有真正困難的問題都推到之後解決。他指出，從與中方高級決策者的對話中可見，他們都表達懷疑，而且較悲觀。