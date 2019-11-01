西班牙再爆輪姦案裁決爭議　5男子涉強姦14歲少女但獲判較輕罪名

西班牙加泰羅尼亞一宗輪姦案的判決引發爭議，5名男子涉嫌強姦一名醉酒的14歲少女，檢方以性侵罪名起訴，但法庭指，由於在過程中，被告沒有使用暴力或恐嚇，最後裁定他們不屬強姦，獲判罪名較輕的性虐待罪，入獄10至12年，判決在當地惹來抨擊。西班牙去年也曾出現類似爭議，並引發民眾連場示威。

女權組織對判決不滿

根據巴塞羅那（Barcelona）法院的裁決，該名受害女子受到「極其嚴重與尤其玷辱的攻擊」，故此獲判12萬歐元（約10.5萬港元）的賠償，至於案中被告、5名19至26歲的男子，獲判性虐待罪名（sexual abuse）成立，判監10至12年，但性侵罪名（sexual assault）不成立。

當地女權組織對裁決表示憤怒和不滿，認為是對案中男子仁慈，批評「法庭繼續認為女人一定要英雄式地抵抗」，但實情是「案中少女在無法保護自己的境地」。按照西班牙法律，性侵罪名較重，可獲判15年至20年監禁。

🔻西班牙民眾今年7月也就此案件發動示威🔻

少女當時意識不清 法庭指被告沒有使用暴力

案件發生在2016年10月，地點為加泰羅尼亞市鎮曼雷薩（Manresa）一間廢棄工廠，涉案男子共有7人，他們被指在案發現場與受害少女喝酒，其後少女遭受輪姦。

7名男子中，1名男子後來被指沒有證據顯示他有參與犯罪，故此脫罪，另1名男子當時旁觀及手淫，他被控沒有協助拯救受害者，最終同樣脫罪，另外5名男子則獲判性虐待罪。

案情指，少女當時受到酒精與藥物影響，意識不清醒，令被告肆意犯案，其中一名被告更向其他人稱「每人15分鐘」。所有被告否認控罪，但警方在少女的內褲上，驗出其中一名被告的DNA。

少女作供時指，只記起部分案發時的情況，但記得有一名男子當時曾揮舞槍械。最終法庭指，受害人當時不在清醒狀態，被告沒有使用暴力或恐嚇，裁定被告性侵罪不成立、性虐待罪成立。按當地法律，被告在犯案期間使用暴力或恐嚇，才算是強姦或性侵。

🔻西班牙法院2018年裁決另一輪姦案時也曾引發巨大爭議🔻

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同類判決曾在西班牙引發示威

類似爭議不止一次在西班牙發生。當地法院2018年曾裁定一宗輪姦案內的5名男子強姦罪不成立，令被告獲輕判，結果觸發巨大爭議，當地爆發多場大型示威，最終到了2019年6月，當地最高法院推翻原判，5名被告的刑期增至15年。

首相桑切斯（Pedro Sanchez）之後也跟進事件，成立委員會研究收緊法律上對強姦的定義。