【加泰羅尼亞】西班牙爆發大規模示威　警方強勢清場

西班牙加泰羅尼亞地區10月18日示威者舉行數日來規模最大的大罷工，逾50萬人當天出現在巴塞羅那市街頭。

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英國《衛報》10月18日報道，有暴力示威者放火點燃垃圾箱、設置路障，還有人向警察投擲石塊等異物。警方則竭力控制局面，向示威者發射橡皮子彈與催淚彈，

今日俄羅斯（RT）10月18日報道稱，當地媒體援引執法部門的話說，警方估計當天至少有52.5萬人出現在巴塞羅那市中心，他們的口號包括「獨立」、「街道將屬於我們」以及「還政治犯自由」等。集會最終被更嚴重的暴力破壞，一些示威者開始設置路障，還放火焚燒垃圾箱。

《衛報》描述，10月18日下午，西班牙國家警察總部附近的拉耶塔納大道（Via Laietana）發生暴亂。下午6時30分許，示威遊行開始散去，但市中心的烏爾基瑙納廣場（Placa Urquinaona）附近又發生暴亂。

第一次衝突發生後4小時，拉耶塔納大道成了一片佈滿瓦礫的「戰場」。警方竭力控制局面，發射橡皮子彈與催淚彈，晚些時候，警方還部署水炮，這是自1994年西班牙從以色列購入後的首次部署。

英國路透社報道，自10月14日以來，已有207名警察受傷，107輛警車受損，800個垃圾箱被燒毀。