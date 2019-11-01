美哈佛學者評特朗普　對中國來說是現有壞選項中最好的一個

英國倫敦政經學院（LSE）助理經濟學教授金刻羽10月31日在新加坡巴克萊亞洲論壇上接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問，稱美國總統特朗普（Donald Trump）對外全方位發動貿易戰，這對中國來說或許不是壞事。

她說，華盛頓正陷入與多個國家的貿易爭端，削弱其與該等國家的歷史聯繫，並阻止這些國家與中國結盟。

貿易戰還將中國推向自給自足和科技獨立的道路，這與該國的長期目標「並無不一致」。

圖為倫敦政經學院（LSE）經濟學副教授金刻羽。（Twitter@MischaEDM）

金刻羽指出：「特朗普正在打全方位的（貿易）戰爭。 有什麼比這個對中國更好呢？ 如美國沒有跟歐洲組成如此強大的聯盟——這是（指美歐聯盟）中國更加關注的問題——每個人都會聯合起來反對中國。」

她說，現在特朗普令美歐聯盟這回事不會發生，「所以他對中國來說是現有壞選項中最好的一個。」

金刻羽也指出，上述情況會推動中國追求自給自足以及科技獨立。她說中國要達到這個情況，「需要一點時間，而且非常昂貴。中國在將資訊科技系統從使用西方的一套，改為使用本國製造的。從某種意義上說，我們正在看到一些脫鉤的情況。」

美國的歐洲盟國在對華立場上，已漸漸鬆動。中國央視新聞網10月30日消息稱，第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。應中國國家主席習近平邀請，馬克龍將出席進博會開幕式及相關活動。屆時，馬克龍將第二度訪華。

中國外交部官網消息稱，馬克龍10月21日在巴黎愛麗捨宮會見中國國務委員兼外長王毅時表示：「熱切期待再訪中國，推動法中全面戰略伙伴關係邁上新台階。」

有輿論稱，中法關係將迎來春天。

而默克爾9月6日已是第12次訪華。有德國媒體消息稱，是默克爾出面干預，允許中國電信巨頭華為參加第五代移動網絡（5G）建設，政府才將最初計劃阻止華為進入德國市場的條款，從10月15日發佈的《新電信網絡安全標準廣義草案》中拿掉。

默克爾10月28日在德國多特蒙德市出席科技大會時否認了媒體的說法。默克爾強調稱，德國從未有條款禁止華為參與5G建設。

中國國家主席習近平將2019年春天外訪第一站選在歐洲，3月26日曾與馬克龍、默克爾及歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）一道在巴黎會晤。特朗普的「單邊主義」彷彿正是替中國吹響的集合號。