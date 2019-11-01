【彈劾特朗普．新聞教室】眾院通過調查議案　下一步是什麼？

美國國會眾議院10月31日以232票對196票，投票通過對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查議案。這項議案確立了眾院委員會在彈劾調查中的權力，同時是要令到整個程序更加公開透明，讓公眾可以翻閱聽證會及報告的內容。

美國《憲法》及眾議院規條並沒有規定在最終決定彈劾總統前，需要進行有關彈劾調查的表決。惟這項議案闡明了，「眾議院是否有充分理由行使憲法權力，就彈劾美國總統特朗普進行公開的聽證會」，以及說明誰人有權在調查的公開階段中行使權力，這可謂正式確立了整個「彈劾程序」。

彈劾特朗普：美國國會眾議院以232票對196票，投票通過對特朗普的彈劾調查議案。（AP）

情報委員會主席權力更大

議案通過後，眾議院情報委員會（Intelligence Committee）將會在數周內召開公開聽證會，並且有權將私人作供的證詞記錄公開。

議案其中一項重要的條款是，免除了部分情報委員會成員對證人詢問5分鐘的發言時間限制。雖然大部分委員都依舊需要遵守這項限制，但議案容許民主黨籍的委員會主席希夫（Adam Schiff）可以作出長達45分鐘的詢問，條件是他需要給予對應的共和籍委員努內斯（Devin Nunes）相同的發言時間。

議案同時列明，情報委員會主席可以對證人作出多次質詢，這意味希夫有情況許可下，可能將質問時間無限延長，以讓律師團隊在更充裕的時間準備發問。

彈劾特朗普：眾議院表決的彈劾調查議案賦予了情報委員會主席希夫（中）相當大的權力。（AP）

隨後眾議院將基於聽證會的發現製作一份報告，再交予司法委員會（Judiciary Committee）。委員會將會進行內部訴訟程序、並就有關議案，彈劾條款發其他被視為適當的建議作出匯報。

在這階段中，特朗普私人律師團隊將會參與。至於共和黨人雖然也可以傳召證人或者發出傳票，但將需要獲得由民主黨所控制情報及司法委員會的批准。

議案在全體共和黨員反對下仍獲得通過。特朗普怒斥議案是美國史上最大的政治迫害，但美眾院議長佩洛西認為，議案是為了捍衛憲法，防止總統濫權。共和黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則稱，議案是民主黨害怕不能勝出大選，而嘗試移除特朗普的伎倆。