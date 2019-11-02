【英國貨車39屍案】警方：死者全是越南公民

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英國貨車藏屍案再有新進展，當地警方11月1日表示，相信39名死者都是越南籍，當局已經聯絡越南政府，並已經向愛爾蘭尋求引渡一名疑犯。越南外交部譴責人蛇集團的行為，並會嚴肅處理涉案人士。

英國廣播公司（BBC）1日報道，英國埃塞克斯郡（Essex）警方就10月23日在當地一輛貨櫃車發現的39名遇難者公布調查進展，表示相信死者全為越南公民。

警方稱，他們已聯絡越南政府，並直接接觸多個越南和英國的家庭，當局相信已經辨別出一些死者身份，但確認身份的證據仍須正式提交給英國驗屍官辦公室；因此警方目前還不能公布任何遇難者的身份。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）2日發表聲明，指駐英國大使館接獲當地警方通報事件，並會協助對方辨認死者身份。她又表示，越南政府強烈譴責販賣人口的行為，認為這是一宗非常嚴重的罪行，當局會嚴肅處理人蛇集團，呼籲各國合作打擊偷運人口問題。

當地時間10月23日，一輛集裝箱卡車裏被發現39具偷渡者屍體。（VCG）

而英國警方發出聲明前不久，早前於愛爾蘭都柏林（Dublin）被捕的北愛貨車司機哈里森（Eamonn Harrison）在當地法院出庭，他面臨41項指控，其中包括39項過失殺人罪、共謀販賣人口罪和協助非法移民罪。埃塞克斯郡警方已經尋求將他引渡到英國受審，同時公開呼籲一對北愛兄弟盡快投案，協助調查。

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