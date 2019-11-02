英媒：華府傳對抖音海外版母公司展開國家安全調查

抖音國際版的母公司字節跳動2017年11月以10億美元收購美國社交媒體應用程式Musical.ly。英媒11月1日引述消息人士報道，美國政府已就此事展開國家安全審查。

抖音（TikTok）愈來愈多人使用，受歡迎程之高，已令包括Facebook在內的主流社交平台忌憚，也引起美國政府及國會議員的注意。有議員擔心這公司可能對政治敏感內容進行審查，又對其儲存個人資料的方式提出質疑，呼籲政府就此進行國家安全調查。

魯比奧（Marco Rubio）10月9日致函兼任美國外資委員會（CFIUS）主席的財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）。信中提及，有充分證據顯示抖音過濾被中國政府視為敏感的內容，敦促CFIUS就字節跳動收購Muscial.ly一案展開國安調查。舒默（Chuck Schumer）和科頓（Tom Cotton）亦於同月23日致函國家情報局，要求政府就抖音海外版會否對美國構成國家安全風險展開調查。

路透社11月1日引述消息人士報道，CFIUS已開始審查Musical.ly交易。消息人士稱，由於抖音在收購Musical.ly時並未尋求CFIUS的批准，這讓委員會有調查此事的空間。

美國《紐約時報》11月2日引述字節跳動發言人堅稱，中國政府沒有指示抖音審查內容，抖音的內容方針是由美國團隊主導、不受任何政府影響。