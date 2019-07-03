英國查「抖音」侵犯兒童私隱　或罰逾億元

英國《衛報》周二（2日）報道，流行於年輕人的影片分享應用程式抖音（TikTok）自2月起遭英國當局調查，指程式涉嫌違反私隱條例，以及未能確保兒童的安全等問題。倘若當局裁定抖音違法，公司將面臨高達1790英鎊（約1.76億港元）或4%的收益罰款。

報道引述英國資訊專員德納姆（Elizabeth Denham）指出，當局正調查有關抖音的開放式影音傳遞，以及兒童在線上所收集和分享的影片。她又表示，關注程式如何蒐集私隱資料，以及有關的開放信息系統能容許任何成年人透過信息接觸兒童。

她表示，抖音涉嫌違反歐盟《一般數據保護條例》（General Data Protection Regulation）。該法律要求公司研發在社交網絡的兒童保護系統。

她指出，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）2月時指出，抖音沒有父母或監護人同意下，蒐集13歲或以下用家的個人資料，違反美國《兒童在線私隱保護法》（COPPA）。最終抖音以570萬美元（約4446萬港元）達成和解。

抖音發表聲明表示，公司與各部門合作提供有關資料，並將確保資料保護的原則視為首要工作。