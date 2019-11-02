特朗普更改居住地至佛羅里達　美媒：為了稅務問題

美國總統特朗普（Donald Trump）對紐約州的領導人不滿，決定遷居至佛羅里達，但美媒分析稱，特朗普此舉是為了少交稅。

《紐約時報》10月31日報道稱，特朗普和第一夫人梅拉尼婭9月在佛羅里達州提交了「定居聲明」，這意味着在法律上，他們的永久居住地從曼哈頓轉移到了海湖莊園。

🔻特朗普名下的海湖莊園🔻

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特朗普在Twitter上寫道：「白宮，賓夕法尼亞大道1600號，我開始喜歡這兒了，我希望在這裏再住上5年，讓美國再次偉大起來。但是我和我的家人會把佛羅里達州的棕櫚灘作為我們的永久居住地。」

特朗普稱，「我討厭做出這個決定，但最終這是最好的選擇。作為總統，我永遠都會在那裏幫助紐約和偉大的紐約人民。它將永遠在我心中佔有特殊的位置！」

美媒統計，特朗普自上任以來，在他的海湖莊園俱樂部和高爾夫球場待了99天，而在紐約的特朗普大廈待了20天。

對此，特朗普把離開的原因都歸到了自己的政治對手身上。他說：「我珍視紐約，珍視紐約人民，永遠都會。但不幸的是，儘管我每年要繳納數百萬美元的税，這個城市和這個州的政治領導人對我非常不好。很少有人受到更糟糕的對待。」

特朗普稱，「我很愛紐約，但是在紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和紐約市長白思豪（Bill De Blasio）的領導下，紐約無法再偉大了。」

特朗普為何執意要遷居呢？特朗普以及白宮都沒有回應此舉的原因，但避税可能是其中一大原因。《今日美國報》表示，特朗普到底在紐約有沒有繳税還無法得到證實，因為他拒絕公布自己的納税申報表。

然而，搬到佛羅里達可能的確能省下一筆巨大的税收。根據法律，對於收入超過9萬美元的人，特朗普夫婦可以避免8.2%的州税和3.87%的城市税。