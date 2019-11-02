日媒：RCEP參與國擬放棄年內談妥目標

共同社11月2日報道，由中國、日本、韓國、印度和東盟（ASEAN）等16個國家，擬放棄在2019年內談妥《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的目標，各國本來力爭在年內達成共識，但報道指，在關稅等重要領域的分歧尚待彌合。

2019年9月，RCEP第7次部長會議在曼谷召開（VCG）

其中一個國家對達成協議有保留

報道指，RCEP各國原本爭取在4日首腦會議上談妥，但各國似乎在關稅和市場准入等重要領域上仍然存有分歧。報道引述談判消息人士透露，聯合聲明草案內容顯示，各方在約20個領域上已完成全部的書面文件談判，但其中一個參與國家對達成協議有保留。

共同社：聲明草案擬承諾2020年簽署RCEP

聲明草案列明，將於2020年2月解決「遺留下的一些雙邊問題」，又承諾將在東盟下任輪值主席國越南簽署協定。報道指，各國尚在協調聲明草案的措辭，最終版本或有變化。

RCEP參與國的部長1日舉行會談，共同社早前引述一名熟悉對話的高級官員指出，部長們達成的「重大進展」。惟報道另引述日本政府消息指，印度因多年來與中國有龐大的貿易逆差，對降低貿易壁壘顯得不太願意。分析認為，這次對協議有保留的國家可能是印度。