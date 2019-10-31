印度抵制或導致RCEP談判破裂　外媒指日本幕後勸中國讓步

東盟系列會晤即將召開，區域全面經濟夥伴關係協議（RCEP）有望取得突破，但是印度的抵制態度仍是一大難題。《印度斯坦時報》10月28日報道，熟悉談判的消息人士稱，日本正試圖說服中國降低印度進口關税等要求。

這位印度官員還說，在10月初曼谷召開的RCEP部長級會議上，印商工部長戈亞爾（Piyush Goyal）一反常態地提出諸多超預期的保護措施，主要涉及自動觸發機制所覆蓋商品的範圍和原產地原則。「這些問題有很多早前已經敲定了，也獲得了所有成員國，包括印度的同意，但是卻又被重啟提起。」

這位官員還說，日本可能已經意識到，除非中國讓步，否則印度將失去對達成協議的政治意願。「這就是日本似乎代表印度談判代表採取強硬手段的原因。但日本也希望確保，如果它成功說服中國做出讓步，印度不會進一步變卦。」

印官員表示，RCEP部長級會議將於11月2日至3日在曼谷繼續舉行，屆時將決定各方能否在11月4日如期召開領導人峰會以便最終簽署協議，但目前「任何結果都有可能發生」。

彭博社10月30日報道稱，知情人士透露，同意了世界最大的地區貿易協議條款後，印度不斷在最後一刻提出要求，這有可能使得亞洲領導人無法在曼谷東盟會議上宣布在這項16國協議上取得突破。

這位知情人士說，近日來，印度提出了更多的要求，令其他談判代表憤怒。知情人士還說，領導人們計劃於11月4日在東盟會議期間宣布一份初步協議。

知情人士還說，首席談判代表們仍然有信心在10月31日的會議上，能夠在削減關税的協議上取得廣泛的共識。

報道稱，任何聲明都將為這些國家在未來幾個月裏敲定法律框架的細節鋪路。

一名印度官員說，在10月早些時候的非正式海邊會晤中，印度總理莫迪（Narendra Modi）獲得了中國國家主席習近平的保證後，同意繼續推進協議。

但是報道指出，一名印度官員說，在一份廣泛的RCEP協議完成後，印度提出了新的要求。兩名印度官員還說，莫迪政府會尋求獲得更多的讓步，但是可能會簽署協議，因為擔心印度會被排除在聲明之外，使得它不得不同其他國家在雙邊的基礎上談判。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）美國-印度專家（Richard Rossow）說：「由於印度的不妥協，我一直懷疑一份牢靠的RCEP協議能否完成。」

新加坡亞洲貿易中心貿易政策分析師桑切斯（Juan Sebastian Cortes-Sanchez）說，在曼谷，RCEP協議很有可能被通過，即使協議沒有最終完成。「我們預計他們會簽署一些東西，因此它們能夠繼續推進它。」

RCEP共有16個國家，除了東盟之外，還有中國、印度、澳洲、日本、新西蘭和韓國。它們擁有全球3份之1的GDP和將近一半的人口。一旦達成自貿協定，它將是世界最大的自貿區。2012年以來，有關談判的進展速度明顯放緩，原因是印度等主要國家對大量中國商品的湧入感到不安。

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）2019年9月份在新加坡出席會議時還批評了中國的貿易政策。《印度斯坦時報》報道稱，在談到RCEP磋商進展緩慢的原因時，蘇傑生直接點名中國，聲稱「印度最擔心的是與中國的經貿關係影響印度在RCEP中的利益」，「因為印中間還存在巨大的貿易逆差」。