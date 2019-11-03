【中美貿易戰】納瓦羅：以協議解決中國七大致命問題

中美即將簽署第一階段貿易協議，兩國政府皆對協議表態積極。不過，白宮重量級高官仍對整體協議的達成持謹慎態度，指另外兩個階段的協議才是關鍵。

路透社報道，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）11月1日表示，美國和中國在完成第一階段貿易協議的道路上進展順利，但還需要另外兩個階段來解決中國所有「致命的結構性問題」。

納瓦羅向霍士新聞（Fox News）表示，該協議的關鍵是一個執行機制，它允許美國對任何違反協議的行為徵收關税，而不用擔心遭到北京方面的報復。他說：「我們需要三個階段性協議，來應對中國的這七個致命的結構性問題。」

美國國家貿易委員會主任納瓦羅認為中美第一階段協議僅為開始，後續還需要多個階段的協議。（Reuters）

11月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）對美中貿易協議磋商感到樂觀。彭博社報道，特朗普稱，中美兩國正在積極討論相關計劃並取得很多進展。他表示自己更願意在美國簽署該協議，當被問及中國國家主席習近平是否也會這樣做時，特朗普說：「他或會願意。」

同日，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話後，兩國分別發表聲明稱這是一次「具有建設性」的對話。

北京方面在通話後發表聲明，稱雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論，並取得原則共識。雙方討論了下一步磋商安排。白宮的聲明則表示，美中貿易磋商在多個範疇取得進展，雙方將就其他重要問題尋求解決方案，未來仍會繼續進行副部級磋商。