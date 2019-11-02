【中美貿易談判】特朗普為何想在艾奧瓦州簽協議？

美國總統特朗普11月1日稱正在物色舉行簽訂中美首階段協議的地方，指中國國家主席習近平曾經多次到訪的艾奧瓦州（Iowa）可能是其中一個選址。

特朗普說2020年總統大選關鍵州份的艾奧瓦州會是一個理想地點，形容貿易協議會為當地農民帶來史上最大的一筆生意，因此選址當地非常合理。

艾奧瓦州這人口雖少，但它是選戰馬拉松的第一站，其「風向標」意義在接近選舉年時變得愈來愈為人所注意。美國前總統奧巴馬2008年及2012年在這州取勝，特朗普則在2016年大選為共和黨拿下該州。當時他在該州得票率為51.1%，對手希拉里（Hillary Clinton）是41.7% 。

艾奧瓦州素有「鷹眼之州」（Hawkeye State）的別稱，盛產大豆、玉米、豬肉，也是活牛及奶製品的主要產地。該州玉米及豬肉的產量為全國第一，也是美國第二大的大豆產地。這個重要農業州份在貿易戰中受重創，關稅令大豆價格跌約20%，農民陷於「蝕住做」的困境。

美國政府雖在過去2年向全國農民提供多達280億美元的補助，但如華府能在這州簽下有關中國購買大批美國農產品的協議，將有助特朗普爭取該州選民支持。

圖為艾奧瓦州里皮市一個農場。（Getty Images）

習近平數次到訪

習近平對艾奧瓦州亦不陌生，他在1985年曾經率領中國政府農業研究組訪問當地，並與時任州長、現時擔任美國駐華大使的布蘭斯塔德（Terry Branstad）會面。習近平2012年擔任國家副主席時舊地重遊，與1985年接待他的家庭聚舊。

外界預期中美簽下首階段協議後，中國會再向從美國買入大批大豆和豬肉。美國總統特朗普10月較早時稱，中國承諾每年採購400億至500億美元美國農產品，作為達成貿易協議的一部分。貿易戰爆發前的2017年，中國採購規模為240億美元，如能成事，對美國農民來說自然是好消息。特朗普看來想在農業州艾奧瓦州簽協議，藉此向選民打「強心針」，助他在該州取得壓倒性勝利。