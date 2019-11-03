彈劾調查升級　民調指近半數美國人支持特朗普下台

美國眾議院已通過對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查程序，雖然特朗普及白宮即時批評有關表決是政治迫害，而最新民調則顯示支持和反對彈劾的比例仍在拉鋸中。

美國眾議院10月31日以投票232票贊成，196票反對，通過了對特朗普的彈劾調查程序。民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布決議通過，總統彈劾調查也進入了「新階段」。

美國《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）11月1日公布的一項聯合民調顯示，在眾議院針對特朗普的彈劾調查進入「新階段」的情況下，有49%的美國人支持特朗普應被彈劾下台，反對他下台的比例則佔47%。

這樣的結果與美國有線電視新聞網（CNN）上週公布的民調結果幾乎相同，即半數美國人支持特朗普被彈劾。這也暗示了隨着彈劾調查升級，民意目前並未發生傾斜。即使如此，贊成特朗普下台的比例已經比克林頓（Bill Clinton）1998年面臨同樣情況時的比例（27至42%）明顯較大。

聯合民調還顯示存在巨大的黨派差距，82%的民主黨人支持特朗普被彈劾下台，共和黨內只有18%人士認同將黨友特朗普趕下台。

9月24日，佩洛西宣布啟動眾議院對特朗普的彈劾調查。起因是一名情報界人士匿名檢舉特朗普，他曾於7月份在同烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，要求對方調查美國民主黨總統競選人拜登（Joe Biden）及其兒子。民主黨指責特朗普濫用職權謀求私利，尋求外國勢力干預2020年美國總統選舉。特朗普則堅稱不存在與烏方的「利益交換」。

10月31日，特朗普對《華盛頓觀察家報》表示，他要在某個時間點，可能在電視直播中做一次所謂的「爐邊談話」——宣讀7月他同澤連斯基通話的錄音文本。