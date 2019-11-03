東盟峰會揭幕　泰總理籲與會國簽RCEP

第35屆東盟（ASEAN）峰會及相關會議10月31日至11月4日在泰國曼谷舉行。輪任主席泰國總理巴育（Prayut Chan-ocha）在揭幕致辭時說稱與國應繼續努力在今年內達成東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）以刺激經濟增長、貿易及投資。

東盟峰會揭幕禮在11月3日舉行，圖為中國國務院總理李克強（左四）與其他與會國領袖在台上拍攝大合照（AP）

與會國迄今雖未點名提及中美貿易戰，但已能從一些領袖口中聽得出它們的關注。巴育在揭幕致詞中指點出「貿易摩擦」以及「地緣戰略競爭」的風險。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）則在聲明中指出，東盟要通過一些計劃及項目加深經濟整合，例如RCEP。該國貿易部長洛佩斯（Ramon Lopez）稱在4日峰會結束時「希望周一會有非常正面的消息」，但他指簽署協議只會在2020年內發生。

RECP峰會被視為系列峰會中的焦點之一。不過共同社11月2日報道，中國、日本、韓國、印度和東盟（ASEAN）等16個國家擬放棄在2019年內談妥RCEP的目標，各國本來力爭在年內達成共識，但報道指，在關稅等重要領域的分歧尚待彌合。

例如印度擔心RCEP會導致大量中國貨品湧入該國。路透社引述一名來自印度政府的知情人士說，印度上周提出新的要求，這是與會國難以因應與符合的。身在泰國的印度總理莫迪（Narendra Modi）也指出，該國致力於RCEP談判但「在開放印度龐大的市場同時，相關國家也得開放一些讓印度企受惠的領域。」

談判在印度這一方出現障礙，有國家提出不如在沒有它的情況下推進RCEP談判。泰國副總理兼商務部長朱林（Jurin Laksanawisit）在11月3日接受路透社訪問時指出，印度沒有退出談判，而RECP的談判情況良好。