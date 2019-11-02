馬哈蒂爾呼籲東盟團結應對貿易戰　甚至可學特朗普的招數反擊

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）11月2日在曼谷出席東盟（ASEAN）商業和投資峰會，他呼籲東南亞國家團結應對貿易戰。他形容美國總統特朗普（Donald Trump）「不是很友善的人」，但認為可以學習他的招數來反擊。

大馬首相：團結才有更大的聲音

馬哈蒂爾當天呼籲，東盟會員國必須團結一致，才能有「更大的聲音」。他強調東盟不希望捲入貿易戰，但不會任由他人欺負，他稱「有時候當他們對我們不友善，我們必須要對他們不友善」。

在貿易戰的議題上，他又稱「若果那人不在場，事情或許有轉變。」路透社指，馬哈蒂爾所指的「那人」明顯是指特朗普。

馬哈蒂爾呼籲東南亞國家團結應對貿易戰。（Reuters）

馬哈蒂爾：特朗普不太友善但可向他學習

馬哈蒂爾之後以有國家呼籲抵制馬來西亞和印尼的棕櫚油產品為例，他指若果東盟採取共同立場，減少向威脅東盟成員國的外國進口商品，東盟便有能力應付這些外部壓力。

他稱「若你減少進口馬來西亞的棕櫚油，我們便也減少對你的進口。」他稱「同等數量。我們會做特朗普先生所做的事情。（特朗普）不是一個很友善的人，但我們可以向不太友善的人學習」。馬哈蒂爾再強調，面對貿易戰，東南亞國家必須團結一致。

馬哈蒂爾早前出席一場馬來西亞策略與國際研究院一場會議時警告，在中美兩國在貿易戰中「交火」之際，夾在兩者之間的馬來西亞或會成為被制裁的目標。