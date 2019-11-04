哈梅內伊重申禁止伊朗與美國談判　防止政治滲透

伊朗人質危機40周年前夕，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）11月3日重申，伊朗不會與美國談判，形容兩國是死敵，並指自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗已經超越美國。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊重申，伊朗不會與美國談判。（美聯社）

國營電視台引述哈梅內伊指，阻止美國政治滲透的方法就是禁止任何與美國的談判，意味伊朗不會向美國的壓力屈服，相信與敵人談判能夠化解伊朗問題的人是百分百錯誤。他曾於10月表示，除非華府重返核協議並撤銷制裁，否則不會與美國談判。

哈梅內伊形容，美國自數十年前以來未有改變，繼續相同的侵略和邪惡行為，以及相同的國際獨裁統治。他強調，伊朗擁有堅定的意志，不會讓美國回到伊朗。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾試圖安排美國總統特朗普和伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面，但最終未有成事。哈梅內伊批評馬克龍如果不是天真，就是與美國串通。

哈梅內伊發表演說當日正值伊朗人質危機40周年前夕。1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，同年11月4日，伊朗於美國大使館挾持52名美國人長達444日。事件確立兩國敵對情緒，影響中東地緣政治。