【東盟峰會】美國代表降級引不滿　東盟成員擬實施對抗手段

出席此次東盟峰會的美國官員級別低於往年成為焦點，外界普遍認為這是美國政府向東盟地區釋放的特殊信號，不過，東盟（ASEAN）成員似對美國做法極為不滿，被指將採取對抗措施。

日本共同社11月3日引述多位外交消息人士報道，4日於曼谷郊外舉行的與美國官員會議時，出席的東盟成員國首腦或僅有現任主席國泰國在內等3國，各方因此已就此展開協調。

報道指，此舉可以說是對於2011年加入東亞峰會的美國2019年首次連部長級官員都未派遣做法的「對抗措施」，美國在東南亞的存在感或將顯著下降。若東盟對美國的不信任感高漲，中國的發言權可能會相對增強。

會議名為「美國與東盟首腦會議」，在2018年會議中，美國副總統彭斯（Mike Pence）及東盟全部10個成員國的首腦都有出席。

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外交消息人士稱，美國認為圍繞南海主權的中方主張「是擴張主義的且非法」，計劃在東亞峰會上呼籲東盟成員國向中國提出抗議，但此事也可能告吹。

美國總統特朗普（Donald Trump）連續3年缺席東盟峰會，華府今次派遣低於部長級的總統國家安全事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）參加與東盟的一系列會議。雖然商務部長羅斯（Wilbur Ross）亦有同行，但他將出席另外舉行的貿易相關論壇。

一名外交消息人士稱「東盟總抬來說對特朗普不出席感到不滿，至少應派遣部長級官員」，對美國輕視東南亞的態度提出忠告。

報道還稱，東盟方面，各國外長在1日的晚餐會上進行了磋商。除泰國外，將由首腦出席的國家分別為2020年輪值主席國越南、以及將作為東盟對美聯絡窗口的老撾。而其他7國可能由級別低於首腦的官員出席，但首腦可自願參加。

出席本次東盟峰會的其他國家領導人還包括，俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相安倍晉三、中國總理李克強，以及韓國總統文在寅等。