委內瑞拉與薩爾瓦多互相驅逐外交官員

中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）11月2日宣布承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為合法領袖，下令驅逐駐當地外交人員。委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）3日採取同樣行動作為報復。

薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）11月2日宣布拒絕承認委內瑞拉總統馬杜羅政府為合法政權，並改為與當地反對派領袖瓜伊多合作。（Reuters）

薩爾瓦多政府2日發表聲明，指承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統，直到當地舉行自由和公平的大選為止，同時下令駐當地的馬杜羅政府外交人員在48小時內離開。瓜伊多3日感到薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）的支持，指馬杜羅政府會變得更孤立。

不過布克萊的決定就引起馬杜羅方面不滿，外交部宣布薩爾瓦多駐當地外交人員必須在48小時內離境，並批評對方墮入美國干預和經濟封鎖委內瑞拉失敗圈套，指布克萊正式成為美國外交政策的卒子。

瓜伊多是委內瑞拉國會議長，他在1月指馬杜羅在2018年的總統大選中舞弊，於是根據憲法出任臨時總統，並獲主要西方國家及南美洲鄰國支持。不過馬杜羅則獲軍方以及中國、俄羅斯和古巴等支持，結果令當地政府出現「雙胞胎」局面。