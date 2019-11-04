九隻馬戲團老虎慘被困貨櫃車一周瀕死　動物園跨500公里奇蹟救出

一輛從意大利開往白羅斯的貨車，10月27日行經波蘭邊境時遭攔阻檢查發現，車上居然關了10隻老虎。這些老虎健康狀態極糟，被關在極小的籠子裡，沒吃沒喝並和自己的糞便共存近一周。所幸有動物園出手，將這些隻老虎接回去治療照顧，並表示未來將會送往西班牙動物保護區生活。

老虎被關在貨車上 環境極度惡劣 幸大部分奇蹟生還（點圖放大瀏覽）↓↓↓

波蘭海關聲稱，老虎文件齊全，運送合法無問題。問題出自於白羅斯一方聲稱司機和老虎都沒有合法文件，因此拒絕讓他們進入，導致這10隻老虎受困邊境。

波蘭邊境並沒有將老虎載卸的設備和照顧老虎的地方與人力，消息傳出後，波蘭中西部城市波茲南動物園，特地取得當地政府許可，開車500公里在29日來到邊境，前來救援這些老虎，將他們帶回動物園接受治療和照顧。

從動物園釋出影片可見，這些老虎被關在狹窄的卡車上，環境極度骯髒，每一隻看起來都精神萎靡，且有一隻老虎已經不幸死亡。

【慎入】儘管動物園全速趕往救援 仍是有一隻老虎不幸死亡（點圖放大）↓↓↓

波茲南動物園園長茲格拉布琴斯卡（Ewa Zgrabczynska）表示：「這些老虎被關在小籠子內長達1周，阻礙牠們行動、進食和飲水，並且生活在自己的糞便中，實在很難想像他們是如何存活下來的。」

這些老虎會在動物園接受照料，等到他們恢復健康後，將會被送往西班牙動物保護區生活。

救援過程及獲救老虎現況（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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