美國將允許美企同華為交易被指是煙霧彈

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）於11月3日表示，美國政府將很快發放美企同中國電信設備製造商華為的交易許可證，但另一方面又持續向與華為有合作的企業施壓，要求這些企業禁止向華為供貨。

彭博社11月3日報道，美國商務部長羅斯表示，對美國企業向華為銷售零部件的許可證即將發放，這也意味着美國政府將允許美企向華為提供零部件和技術，

羅斯指出，「實體清單」也有一個否定的假設，因此在政府已經收到的200餘個交易許可申請中，美國政府會批准相當多一部分。羅斯同時表示，美中兩國政府很可能在11月簽署兩國第一階段貿易協定。作為談判條件，美國極有可能解除對華為的制裁，而中國很有可能購買美國農產品及允許外企投資。

2019年5月，美國商務部將華為列入限制交易「黑名單」，給華為及同華為有商業往來的美國企業造成損失。此後，美國總統特朗普（Donald Trump）在6月同中國國家主席習近平會晤後表示，他將允許美國企業繼續向華為出口某些零部件，也多次預告他將加快對美國企業發放許可證的步伐。然而到目前為止，尚無一家美國企業被批准向華為供貨。

但韓國《朝鮮日報》11月4日報道指出，美國政府仍在對華為不斷施加壓力，例如要求同華為有合作的台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電）制定阻止技術出口的方案。羅斯宣布的這個「好消息」何時實現尚未得知，因此這極有可能是美國政府再一次拋出的「煙霧彈」。

報道稱，美國政府自2018年起便開始要求台積電不要向華為出售半導體產品，一位美國官員於10月表示，台積電為華為製造的晶片被直接用在瞄準台灣的飛彈之上，不斷強調台積電給華為供貨的「危險之處」。

報道強調，半導體晶片在技術競爭、新一代網絡（5G）及高級軍事技術方面都起着舉足輕重的作用，因此預計美國政府或將更嚴格地處理半導體出口中國的問題。