美國與愛沙尼亞就5G安全發聲明　華為或將被禁

11月1日，愛沙尼亞總理拉塔斯（Jüri Ratas）和美國副總統彭斯（Mike Pence）簽署第五代移動網絡安全協議協議。此舉將意味着華為本質上在該國被禁。

The Baltic Times在11月1日報道，愛沙尼亞總理拉塔斯（Jüri Ratas）和美國副總統彭斯（Mike Pence）就5G安全一同發布聲明，內容是兩國在這方面取態一致。

拉塔斯補充說：「我們肯定我們在5G網絡發展中遵循共同原則。作為一個數碼國家，愛沙尼亞視新科術的可信性為頭等要事，而美國則是我們在安全領域最重要的盟友。」他說：「（愛沙尼亞）與美國一起發表的聲明將發出有力的信號，就是在發展5G網絡時，愛沙尼亞在安全方面與其盟國有相似的理解。」

俄羅斯衛星通訊社3日報道稱，根據該文件，愛沙尼亞承諾將仔細核實設備製造商不受政府干預。這項協議可能會禁止在愛沙尼亞使用華為產品。

據愛沙尼亞《郵差報》（Postimees）11月3日報道，華為對愛沙尼亞和美國簽署5G移動網絡安全協議表示擔憂，但仍對在波羅的海國家的業務和投資充滿信心。

華為波羅的海國家負責人陳勇對協議簽署可能對華為公司在愛沙尼亞的業務產生影響表示擔憂。他還指出，美國的指控出於政治動機，違反了市場競爭原則。他說：「沒有任何政府或組織在華為擁有資本或該公司的任何控制權。」