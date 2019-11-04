李克強與安倍晉三舉行會晤　聚焦習近平2020年訪日

東盟峰會期間，日本首相安倍晉三於當地時間11月4日，在泰國曼谷郊外與中國國務院總理李克強舉行會談。雙方就推動中國國家主席習近平2020年對日本進行國事訪問，確認將進行合作。

日本共同社11月4日報道稱，上一次安倍與李克強的會晤是在2018年10月，當時雙方在中國北京舉行會談。

2018年，安倍與習近平就構築「中日新時代」達成一致，共同社預計李克強與安倍將以此為基礎，繼續貫徹中日關係改善的方針，雙方還將就12月下旬計劃舉行的中日韓三國領導人會議進行磋商。

當地時間2019年11月4日，中國國務院總理李克強（右）與日本首相安倍晉三共同出席東盟與中日韓（10+3）領導人會議。（Reuters）

據日本放送協會（NHK）報道，李克強與安倍舉行約20分鐘的交談。安倍在會晤開場時表示：「我希望為習近平主席明年春季以國賓身份訪日成為富有意義之行做出努力。中日兩國都有責任維護地區乃至世界的和平與穩定，期待兩國關係取得更多進展。」

日本《讀賣新聞》報道認為，安倍在與李克強的會談中，將提及中國公務船駛入中日爭議領土尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊海域，以及日本北海道大學教授9月在北京被拘捕一事，將要求中國方面積極應對。

此前日媒普遍報道稱，習近平將於2020年春季以國賓身份對日本進行正式訪問。北京高官也多次對習近平明年訪日表示期待。

10月26日，中國外交部部長王毅在第15屆北京-東京論壇上表示，定於2020年春季的習近平作為國賓訪日將成為新時代兩國關係的「里程碑」，認為應當攜手營造友好氛圍。

10月22日，中國國家副主席王岐山在日本會見安倍時表示：「習近平主席原則同意應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持密切溝通協調，積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功。」