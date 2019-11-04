【東盟峰會】美代表降級東盟不滿　媒體指中國從中得益

美國總統特朗普（Donald Trump）連續兩年缺席東亞峰會令其亞洲盟友不快，紛紛抵制出席美國-東盟峰會。美國在亞洲的影響力進一步下滑，中國因此獲得巨大利益。

路透社11月4日報道，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在出席於10月31日至11月4日舉行的第三十五屆東盟（ASEAN）峰會期間強調，美國總統特朗普（Donald Trump）「完全專注於亞洲事務」。但實際上，美國正在引起東南亞國家的不滿。

美國自2010年加入東亞峰會（EAS）以來基本由總統親自參加活動，而特朗普連續兩年不出席東盟峰會的舉動則被認為是「輕視亞洲」。

泰國《曼谷郵報》評論指出，特朗普派出美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）和羅斯代替自己出席峰會是「將沒有決定權的人送入首腦會議，顯然對亞洲國家不夠重視」。報道同時警告稱，若美國總統繼續不參加東盟相關峰會，那麼美國作為戰略伙伴的可信度就會受到損害。

日本共同社11月4日報道援引多位外交消息人士3日透露有與會國缺席東盟-美國峰會。報道指這是成員國對美國今次連部長級的官員都不派出做出的「抵抗措施」。報道指若東盟對美國的不信任感高漲，中國的發言權或會相對增強。報道引述一名外交消息人士稱「東盟總的來說對特朗普不出席感到不快，他們認為至少應派遣部長級官員。他們對美國輕視東南亞的態度提出忠告。

韓國《朝鮮日報》11月4日報道稱，特朗普針對東南亞國家的一系列舉動讓中國不費吹灰之力獲得巨大利益。