馬克龍訪華出席進博會　行程顯示北京重視中法關係

第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行，法國總統馬克龍將出席展覽會，並發表演講。

綜合媒體11月4日報道，第二屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）11月5日將在上海開幕。中國國家主席習近平將出席開幕式並發表主旨演講。

與2019年相比，第二屆進博會的整體規模更大，產品也更豐富，來自150多個國家（地區）的3,000多家企業參展。本屆進博會上，有不少新面孔，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就是其中之一。

新加坡《聯合早報》11月3日報道稱，進博會被視為中國重要的主場外交。本屆進博會首次吸引到西方主要國家領導人與會，為展會增色不少，這也是北京突破華盛頓戰略包圍的重要進展。

據悉，馬克龍於11月4日至6日訪華、出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式並對中國進行國事訪問。

4日抵達上海一站後，馬克龍對參加進博會的法德企業代表表示，法德特別是歐洲越是參與更廣闊的國際貿易，信譽和成果也就會更加顯著。

11月4日晚，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在上海和平飯店舉行宴會，歡迎出席第二屆進博會的各國貴賓，馬克龍夫婦出席了這次晚宴。

法國國際廣播電台11月4日報道稱，11月5日上午，馬克龍將出席在上海舉行的第二屆進博會開幕儀式，並將繼習近平之後致辭。馬克龍和習近平還將一同參觀法國館。

11月5日中午，馬克龍將同藝術家共進午餐，然後將為上海蓬皮杜中心揭幕。它是法國第一個在國外建造的蓬皮杜中心，中法預計在未來5年（2019至2024）於上海開展20多場不同類型和規模的展覽。這將是巴黎蓬皮杜中心的部分展品第一次走出歐洲。

法新社報道說，11月5日晚上，習近平將在上海豫園以私人晚宴款待馬克龍，以回謝2019年3月訪法時馬克龍在尼斯為他舉行的私人會面。晚宴後，馬克龍總統一行將抵達北京。

11月6日，馬克龍將同習近平和中國國務院總理李克強進行正式會談，並將簽署一系列商業合同和雙邊合作協議。

據悉，這次隨馬克龍訪華的法國企業約四十家，其中有十五家大型企業。法國總統府透露，馬克龍此次訪華將簽署四十多項合同，涉及的領域有航空、能源、農副產品等。

此外，法國租借中國的兩頭大熊貓10年租期快到了。它們在法國生的寶寶明年斷奶後也將被送回中國。法國能否留住大熊貓，將在馬克龍本次訪華定下來。法新社報道稱，11月4日隨馬克龍到達上海的法國博瓦爾動物園園長德洛爾（Rodolphe Delord）對留住大熊貓抱有信心。他向記者們表示，目前情況向好，沒有留不住大熊貓的理由，因為「現在法中關係很好」。他告訴媒體，馬克龍已經答應這次訪問中國期間，會與中國領導人討論這件事。馬克龍的夫人布麗吉特（Brigitte Macron）也很可能跟中方談留住大熊貓的事情。