中國舉辦第二屆進博會　料習近平再次主持開幕式

中國第二屆國際進口博覽會將於11月5日拉開帷幕。在中美貿易戰長期化背景下，2019年中國進博會吸引西方主要國家的參與，對突破美國的戰略包圍網具有重大意義。

10月15日，習近平（左）應約同馬克龍通話。（路透社）

韓聯社10月29日報道，中國第二屆國際進口博覽會即將於11月5日在上海拉開帷幕。在中美貿易戰長期化的情況下，中國國家主席習近平不僅於2018年出席首屆國際進口博覽會，還將親自出席第二屆國際進口博覽會，直接對外發布信息。

報道指出，像國際進口博覽會這樣性質的國家級活動，通常由國家主席或總理輪流主持。中國外交消息人士透露，習近平極有可能訪問上海並出席國際進口博覽會開幕式。

中國外交部10月22日宣布法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）即將在第二屆中國國際進口博覽會期間訪華並訪問上海。馬克龍10月15日同習近平通電話時表示「期待不久的將來訪華」，暗示年內訪華的可能性。

韓國《亞洲經濟》10月29日報道指出，法國作為第二屆國際進口博覽會的15個主賓國之一參與其中，對中國表現出相當的「誠意」。如果作為西方主要國家的法國總統在國際進口博覽會期間訪華，中國勢必會大力宣傳。

中美2018年爆發貿易戰時，中國一方面為展示購買力，另一方面也為聲討美國的「單邊主義」，舉辦首屆國際進口博覽會。但同中國的期待相反，首屆進博會僅有俄羅斯、捷克、老撾、越南和古巴等曾屬於社會主義陣營的國家和第三世界國家的首腦出席，西方國家首腦對此毫無反應。

在中美全方位矛盾更加深化的背景下，對中國來說2019年國際進口博覽會具有重大戰略意義。

除法國之外，意大利作為2019年國際進口博覽會的主賓國，是西方主要國家中第一個參與中國「一帶一路」戰略的國家。預計，中國將以「中國資金」的力量同其他國家簽署合約，削弱美國的戰略包圍網。