印度暫時不簽RCEP　環時：莫迪政府有雙重顧慮

第三次區域全面經濟夥伴協定（RCEP）領導人會議11月4日在曼谷舉行，會後的十六國領導人聯合聲明稱，RCEP的十五個成員國已結束所有文本談判以及實質上所有市場準入談判，準備2020年簽署協議。

印度決定繼續談判，RCEP的十五個國家可能要在沒有印度的情況下籤署協議。

中印經濟合作不會因為印度不籤RCEP而受影響。（新華社）

對此，中國《環球時報》11月5日評論稱，印度沒能在這次RCEP領導人會議上與其他十五個國家達成一致，這令人遺憾。在印度的政治環境下，它在這一重大決策面前的退縮應當說可以理解。

在政治層面，印度的問題在於難以形成這一重大決策的決斷力。印度國內存在各種利益集團，政黨政治與有些固化的利益格局疊加在一起，形成極強的牽制力。盛行西式選舉的國家很容易被短期利益和已有的好處綁架，改革如果有衝擊現有利益格局的風險，就會面臨很大阻力。

在經濟層面，印度很怕加入RCEP會衝擊印度國內的製造業，尤其擔心中國廉價商品的湧入。它希望RCEP的自由貿易程度低一些，給印度更多照顧。

事實上，加入RCEP對印度整體上是有利的，這種情況就猶如中國2001年加入WTO。當時中國人有種種擔心，但是事實證明，加入WTO倒逼了中國的產業進步，極大促進了中國的工業化進程。

評論認為，印度未能及時抓住一次與蓬勃發展的東亞在經濟上深度融合的機會，它也是刺激、倒逼印印度國內加快工業化的一個重要機會。印度作為一個大國，僅僅靠內部動力走向現代化是遠遠不夠的，它需要進一步對外開放，在與外界的交往和碰撞中汲取前進的更多力量。

暫時沒有了印度，RCEP的規模會小一點，但它仍將是世界最大的自貿區之一。由於它是開放的，不排除今後印度還是會加入進來，也可能有其他國家進入RCEP。RCEP的發起者是東盟十國，它的談判過程更加公平，也更加遠離地緣政治，匯聚了各個國家實現進一步經濟發展的願望，因此它很可能極具前途。

RCEP還有一大特徵，那就是它的談判國在政治制度和文化傳統上有很大差異，它們能夠專注於經濟合作，談成一個龐大的自貿協定，具有重大示範意義。貿易自由化是大勢所趨，以談判的方式化解分歧，形成最大公約數，註定是未來最主流的國際關係路線。