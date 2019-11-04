16國RCEP聯合聲明出爐　印度仍拒絕加入

2019年的東盟峰會正在泰國曼谷舉行，中日印等國也派代表出席相關會議，《區域全面經濟夥伴關係協議》（RCEP）是一大看點。東盟10國和中國、日本、印度、韓國、澳洲和新西蘭11月4日晚就RCEP的相關談判進展發布聯合聲明，但是印度仍拒絕加入RCEP。

聲明指出，RCEP的15個參與國已經完成協議的文本談判，以及所有市場准入問題，並將於2020年正式簽字。

11月4日，在這次會議最後一天，RCEP談判國發佈聲明，談判取得了一定的進展。但是印度方面仍然拒絕加入協議。（Reuters）

聲明指出，印度有重大且懸而未決的問題，這些問題仍然沒有解決。RCEP所有參與國將共同努力，以相互滿意的方式解決有關問題。印度的最終決定將取決於問題能否得到滿意的解決方案。

《今日印度》11月4日報道稱，印度決定不加入RCEP，原因是這份協議沒有解決印度的擔憂。

報道稱，印度政府的消息人士稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）立場堅定。消息人士還說，RCEP沒有體現初衷，結果也是不公平和不平衡。

報道稱，莫迪在曼谷RCEP峰會上說：「今天，環顧七年來的RCEP談判，包括全球經貿形勢在內的許多事情都發生變化。我們不能忽視這些變化。當前RCEP的形式沒有充分體現它的基本精神和商定的指導原則。在這種情況下，印度不可能加入RCEP協定。」

報道指出，消息人士稱，中國方面大力推動在11月4日的RCEP峰會上簽署協議。此舉被視為是為了平衡其與美國曠日持久的貿易戰的影響。

《日經亞洲評論》11月4日報道稱，16國放棄在今年簽署協議，這個決定被視為對那些傾向於自由貿易政府的又一個打擊，對於北京而言尤其是一個挫折。在同美國緊張升級的背景下，北京正急於擴大夥伴關係。

但是印度總理莫迪在接受《曼谷郵報》專訪也說，他仍致力於推動RCEP談判工作，不過，他強調若要印度開放龐大市場，相應的領域也應對印度開放，讓印度商家從中受惠。

新加坡《聯合早報》11月4日報道稱，新加坡總理李顯龍在RCEP16個國家11月4日舉行的領導人峰會上致辭，表示能夠理解印度的處境，指「印度還有一些懸而未決的問題」，並期盼印度這個有巨大潛力的經濟體，最終能「全面參與協定」。

他說：「每一項自貿協定的簽署，背後都有種種經濟邏輯與政治考量，而這些最終都必須融合劃一。針對仍懸而未決的問題，新加坡將與其他RCEP參與國一同解決。」

所有國家已同意在年底前解決所有有關市場准入的問題。李顯龍說：「我們還沒跨過終點線，但已經接近了。如果一切順利，明年就能在越南正式簽署協定。」

據悉，RCEP共涵蓋16個國家，除了東盟之外，還有中國、印度、澳洲、日本、新西蘭和韓國，擁有全球三分一的GDP和將近一半的人口。一旦達成自貿協議，將是世界最大的自貿區。2012年以來，有關談判的進展速度明顯放緩，原因是印度等主要國家對大量中國商品的湧入感到不安。印度擔心若按協定開放市場，大量中國商品將湧入，使印度本土商品失去立足之地。