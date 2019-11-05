外媒關注習近平進博會講話：主張消除貿易壁壘　進一步降關稅

11月5日，中國國家主席習近平在第二屆進博會開幕儀式上發表講話。西方媒體對此予以重點關注與報道，認為中國在貿易戰的背景下發出清晰的信號，習近平在講話中表示，堅定反對保護主義和單邊主義，主張消除貿易壁壘；中國將更加重視進口，進一步降低關税。

11月5日上午，中國國家主席習近平在上海第二屆中國國際進口博覽會開幕式上致辭。（Reuters）

堅定反對保護主義、單邊主義

路透社11月4日在題為《中國的習主席稱需要消除貿易壁壘》的報道中稱，習近平在中國第二屆進博會開幕儀式上的講話中表示，國際社會要消除貿易壁壘，維護多邊貿易基本原則，堅定反對保護主義和單邊主義。

習近平表示，需要做出更多的努力來促進國際合作，消除阻礙知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘。他說：「世界經濟發展面臨的難題，沒有哪一個國家能獨自解決。」

彭博社4日報道稱，習近平表示，各國不應把自己的利益置於他人之上。「各國應該堅持人類優先的理念，而不應把一己之利凌駕於人類利益之上。習近平說：「經濟一體化是當今的秩序。」他補充說，中國將繼續改善其商業環境。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）在題為《中國的習近平呼籲通過「磋商與合作」來解決國際爭端》的報道中稱，習近平在講話中指出，磨擦應該通過討論解決，鼓勵合作而不是分裂。

中國將更加重視進口

彭博社在題為《習近平表示中國將重視進口，進一步降低關税》的報道中稱，習近平在進博會開幕儀式的講話中稱，中國將更多地關注進口，並進一步降低關税。這是中美9月份恢復貿易談判後，習近平首次有機會與全球投資者對話。

報道指出，習近平說「中國將更加重視進口的作用，進一步降低關税和制度成本。」 他說，中國願意與更多的國家簽署高標準的自由貿易協議。

路透社報道稱，習近平重申此前的承諾，即進一步開放中國經濟，加強中國的知識產權保護。

CNBC報道稱，有人認為中國在履行承諾方面行動遲緩，但習近平在講話中國對這一觀點進行了反駁。習近平指出，2018年世博會與各國領導人討論98項倡議，其中23項已經完成，47項正在取得進展，28項正在落實。

貿易戰背景下發出清晰信號

路透社報道稱，2018年，在中美貿易戰爆發並愈演愈烈之際，中國召開了進博會。北京時間4日晚，習近平說：「進博會是全球貿易史上的重大創舉，是新時期國際合作的重要平台。」

今年進博會召開的時候，美中兩國談判人員正在努力敲定「第一階段」協議的文件內容。習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）預計可能於本月簽署這項協議。但這一進程因美國要求中國提供購買美國農產品的時間表而蒙上了陰影。

彭博社報道稱，習近平發表講話之際，中美正努力推動第一階段協議，將諸多棘手問題留待以後解決。

2018年11月，中國舉辦首屆進口博覽會，旨在宣傳自己是全球商品的買家，這與人們長期以來認為中國主要是一個製造國形成了鮮明對比。把自己描繪成一個進口商也有助於中國與美國正在進行的貿易談判。

今年是中國國際進口博覽會的第二年，旨在展示中國希望通過購買更多外國商品，將經濟轉向消費的願望。

CNBC報道稱，習近平在講話中並未特別提到正與發生貿易爭端的美國。但中國領導人強調與歐盟、日本、韓國和其他國際組織達成自由貿易協議的努力。