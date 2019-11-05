【中美貿易戰】美媒：北京施壓特朗普　要求撤銷更多關稅

美國《政治報》（Politico）網站11月4日引述三名知情人士報道，中國國家主席習近平考慮訪美簽署首階段貿易協議之際，北京要求美國總統特朗普（Donald Trump）取消原定12月中生效的關稅，並希望撤銷9月實施的另一輪關稅。

中美有望達成首階段貿易協議。（Getty Images）

報道引述其中一人指，北京採取「全場緊迫」（full court press）的策略，要求取消關稅，作為同意於兩年內購買500億美元農產品，以及承諾打開金融服務界別和增加知識產權保障的交換。

據指，現時已經假設達成首階段協議將會取消對1600億美元中國商品加徵15%關稅。有關商品包括消費者商品如手提電腦和智能手機。北京同時施壓華府，撤銷9月1日對1120億美元中國商品實施的關稅，但暫時未有定案。

消息人士透露，中國亦非常渴望取消對2500億美元中國商品的額外關稅，或最少將關稅減半。不過預計不會納入現階段的協議。

華府官員現時努力研究如何確保中國履行協議承諾，當中主要考慮的執行機制是美國有權重新實施所有關稅。

白宮高官透露，協議接近完成，但談判仍然繼續，包括要求中國提出有關強制技術轉移和知識產權保障的政策。中國或決定於中美國外的第三方中立地方簽署協議。