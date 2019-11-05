歐盟進博會前發聲明　促中國履行公平競爭承諾

2019年中國國際進口博覽會（簡稱進博會）舉行之際，歐盟（EU）一改2018年參會但不支持任何聯合政治聲明的態度，今年會前進一步發表聲明點出中國主要市場準入壁壘，並敦促中方實行公平競爭承諾。

歐盟駐華代表團11月1日對在中國上海舉行的進博會發表期待聲明。根據歐盟駐華代表團官網消息，歐盟歡迎像進博會這樣的貿易博覽會為歐盟成員國和歐盟企業帶來的每一個新的商機。

與此同時聲明還指出，需要做得更多，特別是關於雙方計劃在2020年達成的歐中全面投資協定，歐盟敦促中國表現出更大的雄心和真正的努力，以實現再平衡和公平競爭。歐洲聯盟做好了充分準備，以便能夠共同落實我們領導人作出的承諾。

聲明還強調，進博會也是絕佳機會來處理限制中國商業機會的障礙，從而確保商業行為的可預測性和持久改善。這在不確定的世界中特別重要。歐盟強調迅速、有效和實質性改善中國商業環境的重要性。前面還有許多工作要做，而且確實存在承諾疲勞的危險。

對於歐盟指中國承諾疲軟，中國外交部發言人耿爽在11月4日的外交部例行記者會上表示：「關於中國堅持改革開放的承諾，中方一向言必信、行必果，我們會全面、有效地履行我們作出的各項承諾。」

中國國家主席習近平2018年在進博會開幕演講時以「開放」作為講話重點，當時中美貿易戰升級背景下，外界認為中方此舉意在以自家龐大國內市場支持進口，除推動國內經濟轉型，對外則爭取盟友、平衡貿易順差、引進新產品與新技術。

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歐盟在2018年的相關聲明中也表達出，期待中國屆時能明確提出關於改進貿易與投資政策的詳細內容，但無意捲入中美貿易戰，強調歐盟「不支持任何進博會的聯合政治聲明」。

值得注意的是，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等歐洲國家領導人也應邀出席進博會開幕式，馬克龍還將對中國展開為期兩天的訪問。馬克龍的一名顧問向路透社表示，中國舉行的本屆博覽會應該是中方向國際間展示其開放立場，中國要向法國農業綜合企業證實准入中國市場，並且在歐盟與中國的交易中有所進展。