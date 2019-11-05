中國借進博會傳遞對美温和信號　有意消除外界疑慮

中國國家主席習近平11月5日在第二屆中國國際進口博覽會（進博會）開幕式上發表講話，向全世界承諾開放更大的市場。

習近平在講話中強調，一年以來，中國忠實履行在2018年第一屆進博會上所做出的開放市場的承諾。此外，中國將繼續開放大門，繼續擴大市場開放、繼續完善開放格局、繼續優化營商環境、繼續深化多雙邊合作、繼續推進共建「一帶一路」。

英國路透社11月4日報道，儘管沒有在開幕式講話中明確提到美國，但習近平強調，各國不應把自己的利益至於他人之上，國際社會要消除貿易壁壘，維護多邊貿易基本原則，堅定反對保護主義和單邊主義。這不禁令人聯想到以「美國優先」為原則的美國外交政策。

韓國《亞洲經濟》11月5日報道指出，習近平連續出席同一活動並發表演講是相當罕見的事例，由此可以看出中國將進博會賦予極其重要的意義。同時，透過習近平的講話，可以看到在當前對中國最重要的課題，即中美貿易戰有望解決的背景之下，中國想要向美方傳遞何種清晰信號。

報道指出，習近平在講話中着重強調中國的消費力量和對外開放市場的承諾，這可以被解讀為中國有意展現出温和姿態，致力於同美國簽署第一階段貿易協議。

路透社11月4日報道指出，習近平在講話中有意重申加強中國知識產權保護、回應對中國履行承諾方面行動遲緩的質疑等舉動，旨在應對美國在兩國貿易談判中提出的難題。

同時，習近平的這番講話也有意打消外界對中國經濟的疑慮。新加坡《海峽時報》報道指出，在中國着力應對經濟下行壓力和貿易戰影響之際，外界對中國市場的信心有一些疑慮，中國最高領導人再次出席進博會，旨在增強外界的信心。