【中美角力】蓬佩奧：特朗普意識到中共帶來的威脅

美國務卿蓬佩奧經常發聲抨擊中國，被視為對華鷹派。11月4日，蓬佩奧在接受訪問時稱，要確保世界了解中國共產黨帶來的風險，並指好消息是總統特朗普已意識到這個威脅。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月4日接受霍士新聞（Fox）採訪時說：「我們應該確保世界清楚了解中國共產黨帶來的風險，以及我們長期放任不管的嚴重後果。」

蓬佩奧還說：「好消息是，總統特朗普（Donald Trump）意識到了這個威脅，我們正在採取行動。」

蓬佩奧還說，無論是中國的強迫技術轉讓、網絡襲擊還是南海行動等，這些都給所有亞洲國家帶來威脅，這些是嚴重的威脅，特朗普正嚴肅對待。「我們需要世界加入我們，一起應對。」

蓬佩奧10月30日也在美國智庫哈德遜研究所發表關於中國的講話，猛烈抨擊中國。

蓬佩奧說，美國長期以來一直珍視與中國人民的友誼，為了與中國的友誼，也為了美中關係的正常化， 美國「數十年來不惜犧牲美國的價值觀、西方的民主、安全和良好的常識，縱然並鼓勵了中國的崛起。」

蓬佩奧還說，但是中國共產黨卻在挑戰美國、挑戰世界，以爭取世界上的主導地位。美國如今也意識到了「中國共產黨對美國和美國價值觀懷有敵意」，這要歸功於特朗普總統。

蓬佩奧還指出，繼續無視美中兩國制度間的根本差異是不現實的，也無法忽視這種差異對美國國家安全構成的影響。他認為，造成當前局面的不僅僅是北京，以往的華盛頓政界也都錯誤估計了中國對美國的威脅。

對於蓬佩奧的言論，中國外交部發言人耿爽10月31日在記者會上回應說：「蓬佩奧上述講話惡毒攻擊中國共產黨和中國政府，挑撥中國共產黨同中國人民的關係，蓄意歪曲誣衊中國內外政策，充分暴露了美國一小撮政客根深蒂固的政治偏見及其陰暗的反共心理。這種言論體現的不是自信和力量，暴露的是傲慢與恐懼。」