煙霧瀰漫成「毒氣室」　印度新德里民眾抗議　促政府正視問題

印度首都新德里（New Delhi）空氣污染嚴重，11月5日的情況雖然稍有改善，但仍然維持於「嚴重」的水平。有學生於環保部外戴上口罩，築成人鏈，要求政府採取即時行動控制污染問題。

有學生於環保部外戴上口罩，築成人鏈，要求政府採取即時行動控制污染問題。（美聯社）

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風勢增強令到污染情況有所改善。不過根據美國大使館5日早上的實時空氣質素指數顯示，指數為331，維持於「嚴重」的水平，為安全標準60的超過4倍。

學校4日和5日停課。有學生於環保部外戴上口罩並築成人鏈抗議。部份人手持標語，寫道：「空氣污染不是笑話。空氣污染會令你窒息。」環保團體亦於印度門紀念碑（India Gate）示威，要求政府正視問題。

最高法院4日斥責政府未能遏止污染問題，並要求市政府、附近的邦和聯邦政府合作，改善空氣質素。法院下令即時禁止首都附近的邦的農民燒田。

新德里政府將空氣污染情況列為公共衛生緊急事件，暫停所有建築活動，並實施「單雙號行車」至11月15日。政府向兒童派發口罩。北方邦政府亦決定利用空氣淨化機保護著名古蹟泰姬陵（Taj Mahal）。